Yle Nyhetsskolan: Långvarig stress bör tas på allvar eftersom det kan leda till utmattning.

Många gymnasiestuderande upplever kontinuerlig stress. Det här påverkar både de studerandes välmående och prestationer.

Den här artikeln har skrivits för svenska Yle av Emil Aaltonen, Oliver Orre, Ali Nouroozi och Rasmus Seppelin som går i Vasa övningsskolas gymnasium.

Stressen har ökat stadigt sedan 2010 både bland ungdomar och vuxna. Stress leder till att allt fler mår psykiskt dåligt. Det här kommer fram i studier gjorda av svenska Hjärnfonden om de konsekvenser som långvarig stress har.

Enligt undersökningar har stressnivåerna hos unga kvinnor i åldern 16–29 år ökat från 22 procent till 33 procent under åren 2011–2020. Svenska Hjärnfondens undersökning visar att kvinnliga gymnasiestuderande har högre stressnivåer än manliga. Visserligen upplever män i alla åldrar stress, men mäns stressnivåer är betydligt lägre.

Stress är normalt, men långvarig stress är illa

Stress i sig är inte en dålig sak eftersom den har hjälpt människan att överleva i tusentals år. Tillstånd av stress kan delas i positiv stress och negativ stress. Den positiva stressen är viktig eftersom den hjälper kroppen och hjärnan att prestera både fysiskt och psykiskt under kortvariga stunder.

Den negativa stressen, som också kallas för långvarig stress innebär att kroppens organ inte hinner återhämta sig och stressen kvarstår. Under stress är kroppens muskler spända och alla organ går på högvarv. Det här leder till att både kroppen och hjärnan utsätts för alltför hög belastning. Konsekvenserna för långvarig stress är allvarliga för hälsan.

Långvarig stress kan också leda till många olika fysiska symptom, som till exempel huvudvärk och magont. Undersökningar från Statitiskmyndigheten i Sverige visar att upp till 30 procent av kvinnliga gymnasiestuderande lider av huvudvärk eller magont flera gånger i veckan.

Siffran är betydligt lägre för manliga gymnasiestuderande, ungefär 11 procent av dem lider av stressrelaterade symptom. Kvinnliga och manliga studerande lider ändå lika mycket av sömproblem.

Pojkar blir mer stressade på trean i gymnasiet

Vi skickade ut ett formulär till 285 studerande i vår skola och fick 98 svar. Enligt svaren är pojkar på årskurs 1 mer stressade än flickor av läxor, medan flickor på årskurs 2 är mer stressade av läxor än pojkarna.

Annars sker det inga större ändringar i stressnivåerna under första och andra gymnasieåret, men under det tredje året sker en tydlig ökning av stress. Särskilt pojkarna ser ut att bli mer stressade under det tredje året, medan flickornas stress verkar hållas på samma nivå.

Skolcoachen Camilla Rogaszewska påminner hur viktigt det är ta pauser och att man inte jobbar flera timmar i sträck. Här intervjuas hon av Ali Nouroozi.

Camilla Rogaszewska jobbar som skolcoach på Vasa Övningsskolas gymnasium och hon understryker att stress är en normal känsla och att man faktiskt kan ändra situationen genom sina egna handlingar.

Hur gör du själv för att undvika stress?

– Jag försöker att inte multitaska så ofta utan att fokusera på en sak i taget, svarar Camilla Rogaszewska

Mobilpauser viktiga. Alla vet att tiden går snabbt när man skrollar på mobilen. skolcoachen Camilla Rogaszewska

Enligt Camilla Rogaszewska är det viktigt att strukturera sin tid och ha en struktur för när skoluppgifterna ska göras. Man kan också få hjälp av skolcoachen med att göra ett strukturerat schema för sin tidsansvändning.

– Det kan också vara bra att göra mindfulness övningar och att jorda sig själv för att motverka stress, säger skolcoachen Camilla Rogaszewska.

Camilla Rogaszewska uppmanar unga att med låg tröskel söka sig till en vuxen, antingen en skolcoach, skolkurator, studiehandledare eller någon annan trygg vuxen för att prata om sin stress.

Det är viktigt att du frågar efter hjälp från någon annan så du inte ensam behöver bära på det som ger dig stress. skolcoachen Camilla Rogaszewska

– Naturligtvis kan du försöka hitta egna lösningar. Men oftast brukar det vara lättare att göra det tillsammans med en vuxen säger skolcoachen Camilla Rogaszewska

Att stressa för skolarbeten beror ofta på att man inte har funderat på vad man behöver göra i vilken ordning. En bra struktur kan ofta bota stress. Samtidigt är det viktigt att inte överbelasta unga med för mycket skolarbete. Det är också på skolornas ansvar att se till att ungdomars schema inte blir för pressat och att ungdomarna får tillräckligt med pauser för avslappning.

Det som lärare kan kan göra är att planera lektionerna på ett sätt som minimerar mängden av hemuppgifter. Det är viktigt att vi uppmärksammar ungas välmående och de faktorer som påverkar det.