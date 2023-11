Jasmi Joensuu kroknade i jakten på första pallplatsen – sista uppförsbacken i finalen släckte hoppet: ”Världselitens fart i 11 av 12 minuter”

Sprint, damer:

1. Emma Ribom, SWE 3.00,78

2. Jonna Sundling, SWE + 0,85

3. Kristine Stavås Skistad, NOR + 1,81

4. Frida Karlsson, SWE + 2,90

5. Linn Svahn, SWE + 3,56

6. Jasmi Joensuu, FIN + 12,58

Sprint, herrar:

1. Erik Valnes, NOR 2.37,96

2. Richard Jouve, FRA + 0,83

3. Johannes Høsflot Klæbo, NOR + 1,70

4. Federico Pellegrino, ITA + 2,40

5. Asngar Evensen, NOR + 8,45

6. Matz William Jenssen, NOR + 11,75