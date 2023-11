Eero Hirvonen glänste dagar efter familjetragedin – men misstag i sista backen irriterade då pallplaceringen gled ur händerna: ”Taktiskt mitt sämsta lopp”

1. Jens Lurås Oftebro NOR 19.24,6

2. Jarl Magnus Riiber NOR + 0,4

3. Jørgen Graabak NOR + 1,1

4. Johannes Rydzek GER + 3,1

5. Eero Hirvonen FIN + 3,5

6. Johannes Lamparter AUT + 6,0

7. Manuel Faisst GER + 8,4

8. Stefan Rettenegger AUT + 10,0

9. Kristjan Ilves EST + 10,9

10. Ilkka Herola FIN + 16,2

33. Arttu Mäkiaho FIN +1.24,6

38. Wille Karhumaa FIN +1.36,9

40. Rasmus Ähtävä FIN +1.55,4

46. Herman Happonen FIN +2.20,6

49. Jesse Pääkkönen FIN +2.31,9