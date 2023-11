Remi Lindholm gladde med stark insats i fristil – gjorde ett av karriärens bästa lopp då norsk doldis vann masstarten

1. Jan Thomas Jenssen NOR 48.08,9

2. Michal Novak CZE +0,7

3. Harald Amundsen NOR +2,1

4. Mika Vermeulen AUT +3,6

5. Simen Hegstad Krüger NOR +3,6

6. Pål Golberg NOR +3,8

-----------

12. Remi Lindholm FIN +6,5

13. Iivo Niskanen FIN +19,4

27. Miro Karppanen FIN +1.22,3

43. Lauri Lepistö FIN +2.34,4

47. Perttu Hyvärinen FIN +2.37,1

49. Markus Vuorela FIN +2.40,0

50. Oskari Hokka +2.41,6

56. Joni Mäki FIN +3.08,6

59. Joel Ikonen FIN +3.17,6

60 Miska Poikkimäki FIN +3.38,6

70. Niko Anttola FIN +4.15,7

74. Veeti Pyykkö FIN +5.26,8