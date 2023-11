Enorma lyxkryssaren Icon of the Seas överläts till beställaren –bygget har sysselsatt tusentals vid Åbovarvet

På måndagen överläts fartyget Icon of the Seas till beställaren Royal Carribean Group vid Åbovarvet. Jungfruresan går från Miami mot Karibien i januari.

Icon of the Seas är det första fartyget i Icon-klass som byggs i Åbo. Ett fartyg i Icon-klass är en jätte – Icon of the Seas är fyra gånger större än Viking Lines passagerarfartyg Viking Glory och Viking Grace.

Fartyget har 20 däck, är 365 meter långt och har under normala omständigheter plats för över 5 600 passagerare.

Ombord på fartyget finns också världens största vattenpark ombord på ett fartyg. Det finns också sju simbassänger.

Meyer Turku kommer under de kommande åren att bygga åtminstone två systerfartyg till Icon of the Seas. Enligt Olli Jantunen, projektchef vid Åbovarvet och ansvarig för byggandet av Icon of the Seas, har det tagit runt två miljoner planeringstimmar för att förverkliga bygget.