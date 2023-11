Robert Helenius väntar fortfarande på svar om dopningstestet – vill fortsätta karriären: ”Hoppas på det”

Vad händer med Robert Helenius? Boxaren väntar fortfarande på besked efter sommarens dopningsrubriker.

Först knockades han av storstjärnan Anthony Joshua. Och lite efter stormatchen i augusti kom nästa knock.

Det i form av nyheten om att Robert Helenius gett ett positivt dopningstest i samband med matchen. Borgåbördige boxaren rapporterades ha blivit fast för en förbjuden substans i ett urinprov som togs i samband med invägningen.

Yle Urheilu har senare avslöjat att den förbjudna substansen var klomifen, som bland annat används för behandling av bröstcancer.

– Det har varit en enda körning åt alla håll, säger Helenius nu i Yle Urheilus podcast Urheiluhullut.

Törstar efter ny chans

Helenius har ännu inte fått några disciplinära påföljder, då hans dopningsprov inte ännu har konstaterats vara en regelförbrytelse.

– Just nu kan jag inte uttala mig så mycket. Vi har skickat in alla våra ställningstaganden, så förhoppningsvis får vi snart svar. Just nu är man inne i ett ganska tufft tomrum, då man inte vet om man kan fortsätta eller inte.

Ålänningen försöker lugna sinnet med träning.

– Jag tränar tre–fyra gånger i veckan, bara för att huvudet ska hålla ihop. Men jag är en fighter. Jag reser mig ännu.

Bildtext Robert Helenius knockades av Anthony Joshua i den sjunde ronden i somras. Bild: Philip Sharkey/TGS Photo/Shutterstock/All Over Press boxning

Helenius blev blixtinkallad till matchen mot Joshua. För en dylik match tar förberedelserna vanligen tolv veckor, men 39-åringen bara hann med ett månadslångt träningsläger.

– Jag hade kunnat vinna om jag fått tillräckligt med tid att förbereda mig, intygar Helenius nu.

– Det var en match som kändes avgörande för om jag vill fortsätta boxas. Jag fyller 40 nästa år.

Vill du fortsätta?

– Jag hoppas kunna göra det. Jag hoppas kunna göra det. Efter Joshuamatchen kände jag att jag ännu behöver testa hur långt jag kan nå.