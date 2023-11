Yasmin Nyqvist vinner tävlingen Årets kritiska text: ”Ett jätteviktigt erkännande!”

Att få den här sortens uppmärksamhet är fantastiskt roligt, och lite nervöst också, konstarerar Yasmin Nyqvist.

Vinnare i Kritikbyråns tävling ”Årets kritiska text år 2023” är Yasmin Nyqvist med en recension av Fredrik Soncks och Jenny Lucanders två bilderböcker om Freja, som publicerades i Lysmasken den 22 juni 2023 under rubriken ”Vardagens stora brytningsskeden, glimrande skärgårdsparadis”.

Vinnaren tilldelas en prissumma på 1 000 €.

Den svenska kulturjournalisten, filmvetaren och filmkritikern Hynek Pallas utsåg Yasmin Nyqvists recension till vinnare bland tio finalister.

I prismotiveringen skriver Hynek Pallas:

”En bra kritiker ska ha kunskap om sitt ämne, näsa för det andra missar och en penna som kan berätta om det. En riktigt bra text är en där allt detta sammanfaller. Där kritikerns person – och nyfikenhet! – framträder. Som bildar en text man kan läsa även efter att man har sett filmen, hört låten eller läst boken.

Allra gladast blir jag när jag möter en sådan text i ett ämne och en genre som annars är styvmoderligt behandlad. Så är fallet med vinnaren av Årets kritiska text, vald i extremt tuff konkurrens från ett strålande nomineringsfält.

Yasmin Nyqvists välskrivna recension av Fredrik Soncks Freja-böcker öppnar sitt ämne ur en rad perspektiv.

Här finns det läsande barnets vinkel, samhällets, förälderns, tecknarens och författarens. Liksom barnbokens historiska och samtida kontext.

Det är kritik som bör bilda skola. Och det långt bortom sin genre.”

”Fantastiskt roligt och lite nervöst”

Yasmin Nyqvist har skrivit kritik från och till i närmare femton år:

– Min första professionellare recension skrev jag i Horisont år 2009. Då recenserade jag en nyutgåva av 50-talsklassikern Latte Igelkott och vattenstenen.

För tillfället skriver Yasmin Nyqvist regelbundet barn- och ungdomslitteraturkritik för Lysmasken och Ny Tid, och ibland också om annat i till exempel Åbo Underrättelser.

Yasmin Nyqvist konstaterar att det aldrig var en uttänkt strategi att i första hand satsa på att skriva kritik om barn- och ungdomslitteratur – intresset för genren vaknade under studietiden:

– Jag studerade litteraturvetenskap under barnlitteraturexperterna Mia Österlund och Mia Franck, och hade då möjlighet att förkovra mig i barn- och ungdomsboksforskning, inte minst bilderboksanalys och -teori. Mia Österlund var mån om att låta oss kursdeltagare prova på barnboksrecenserandet redan under studietiden, och på den vägen blev det.

– Så råkade det ordnas en kurs i att skriva barnbokskritik vid Svenska Barnboksinstitutet i Stockholm då jag gästforskade vid Södertörns högskola 2018, och jag passade på att lära mig lite mer. Jag uppskattar särskilt att skriva bilderbokskritik, det finns så otroligt många dimensioner att ta fasta på och upptäcka i en bra bilderbok. Och sedan jag själv blivit förälder har perspektiven ökat ytterligare.

Vad tycker du kännetecknar en bra kritisk text?

– Jag vill gärna lära mig något nytt om verket och dess sammanhang, jag vill få syn på sådant jag inte nödvändigtvis själv hade observerat. Texten ska vara tydlig och välformulerad, estetiskt njutbar samtidigt som den kommer med skarpa iakttagelser.

– Jag tycker visserligen om att läsa välformulerade sågningar, men sådana är svåra att göra utan att samtidigt osynliggöra andra, intressanta dimensioner i det recenserade verket. Jag tycker att det i en bra recension ska finnas ett genuint intresse och nyfikenhet inför vad upphovsmannen försökt åstadkomma.

Vad betyder det här priset för dig?

– Det är ett jätteviktigt erkännande. Kritiken är ju min bisyssla och något som jag klämt in i vardagsstressen på grund av att jag tycker så mycket om att göra det och tycker att det är viktigt att det skrivs kritik.

– Det är så sällan man får respons som kritiker, så det har ibland känts som om jag skriver i hemlighet. Att få den här sortens uppmärksamhet är fantastiskt roligt, och lite nervöst också.

Rekordmånga bidrag till tävlingen

Under nomineringsprocessen efterlyste Kritikbyrån klarsynta, roliga, kontroversiella, djupgående och lyskraftiga kritiska kulturtexter som publicerats i finlandssvenska medier under det senaste året. I år kunde man antingen nominera någon av ens favorittexter eller att skicka in ett eget bidrag.

Kritikbyrån fick in sammanlagt 94 nomineringar, vilket var nytt rekord (de föregående åren nominerades 64, 40 respektive 31 stycken bidrag).

Bland nomineringarna fanns 85 unika kritiska texter skrivna av 53 unika kritiker.

Genom tävlingen hoppas Kritikbyrån kunna lyfta fram recensioner och andra kritiska texter som skrivs i finlandssvenska medier och värna om den analytiska kulturtexten som genre.