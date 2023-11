Mera snö i Helsingfors under natten – gator förblir oplogade på onsdag på grund av strejk

De som jobbar med vinterunderhåll i staden deltar i JHL:s strejk. Det kommer alltså delvis inte att plogas eller sandas under onsdagen.

Ett snöväder drog in från havet över huvudstadsregionen och täckte marken med snö under måndagen. Snöfallet fortsatte under natten mellan tisdag och onsdag.

Men snöröjningen genomförs inte i vanlig ordning, eftersom de som arbetar med gatuunderhåll deltar i Förbundet för den offentliga sektorn och välfärdsområdena JHL:s politiska strejk.

Helsingfors stad meddelade på tisdagen att strejken kan påverka plogandet och halkförebyggandet på de områden som sköts av stadens byggtjänst Stara. De andra områdena i staden sköts i vanlig ordning.

De stora lederna försöker man hålla snöfria, men enligt staden ska invånarna vara beredda på att det kan uppstå besvärliga situationer.

Brandmästare Sami Lindberg kunde på tisdagen ännu inte förutspå hurdan dag onsdagen blir.

– Det beror i stor utsträckning på hur mycket snö som slutligen kommer. Det är möjligt att det sker fler olyckor än vanligt för snön för med sig problem i vägtrafiken, säger Lindberg.

Han säger att man bör vara försiktig i trafiken. Om det är möjligt lönar det sig att lämna bilen hemma och åka kollektiv eller stanna hemma för distansjobb.

På boendegator får man kanske vänta

I allmänhet sker snöplogningen i prioritetsordning. I första hand plogas huvudleder och vägar där kollektivtrafiken kör. Boendegatorna plogas först efter det.

Vinterunderhållet sköts av nya entreprenörer på Brändö och Drumsö, i Munksnäs, Hertonäs och Mellungsby.

Skötseln av gång- och cykelvägar sköts flitigare från och med denna vintersäsong. Sammanlagt plogas 105 kilometer av dessa.

Staden meddelade också förra veckan att parkeringsplatserna för elsparkcyklar används som plats för snöhögar i centrum.

En del av snön hamnar fortsättningsvis i havet

Behovet av plogning varierar mycket från år till år. I Helsingfors har det funnits vintrar då man skjutsat bort endast ungefär hundra lass snö, och som mest har antalet varit 340 000.

En del av snön dumpas fortsättningsvis i havet. Men snömottagningen vid Ärtholmen öppnar antagligen först i januari.

Ärtholmen är den sista platsen för snödumpning i havet i staden, och planen är att sluta använda den innan år 2033.

Artikeln är bearbetad översättning av Yle Uutisets Helsinkiin tulossa yöllä lisää lunta – katuja jää auraamatta keskiviikkona av Saara Hirvonen och Marika Harjumaa. Översättningen är gjord av Petter Blomqvist.