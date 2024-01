BUU-klubbens nya figur BUU-Klumpen tycker om att kramas

Om du haft koll på BUU-klubben under december och januaristarten så har du kanske märkt att en ny figur dykt upp i rutan. Det är BUU-Klumpen som är stor, lurvig och vänlig.

Kring jul fick BUU-klubbsledarna problem med att det kom in vatten i BUU-tornet. När de började undersöka saken visade det sig att en isklump från rymden råkat landa under BUU-tornet. Nu höll isen på att smälta och samtidigt tinade BUU-Klumpen fram. Nu är denna nya karaktär en del av BUU-gänget.



Dräkt, fjärrkontroll och två man för att väcka liv i BUU-Klumpen



Vi träffar BUU-teamet under en inspelningsdag i Academill i Vasa. Det är Jonas Bergqvist och Peter Österman som ger liv åt BUU-Klumpen.



– BUU-Klumpen försöker nu anpassa sig till ett liv bland människorna. Och den är jättesnäll, även om den har horn, säger Peter Österman.

Titta på BUU-klubben så får ni veta vad som händer med hornen. Jonas Bergqvist

BUU-Klumpen består av en lurvig, fullstor dräkt med ett jättestort huvud. Här ingår avancerad teknik som möjliggör olika ansiktsuttryck.

Med hjälp av fjärrkontrollen testar Louise Strandvall och Charlie Granbacka på att styra BUU-Klumpens ansiktsuttryck.



Varmt i dräkten

– Det tar cirka 15 minuter att klä på dräkten, handskarna, skorna och huvudet och se till att allt sitter bra och att strömmen är inkopplad, säger Peter Österman. Han står iklädd dräkten, men utan att ha på sig BUU-Klumpens huvud.

Eftersom dräkten är varm gäller det att kyla ner sig då det går, som nu under en paus i inspelningarna.

Med hjälp av en fjärrkontroll styr Jonas Bergqvist alla ansiktsuttryck. Det går att röra på munnen, ögonen, öronen och hornen. Till exempel händer något med hornen när BUU-Klumpen lägger tassen på någons hjärta.

– Men ni får titta på BUU-klubben för att få veta mer om vad som händer, skrattar Jonas Bergqvist.

30 s Så här ser det ut då Peter Österman klär på sig dräkten. - Spela upp på Arenan



Talar med hjälp av stödtecken och kommunikationskort

Bergqvist liknar BUU-Klumpen vid en jättestor Golden Retriever, med de långa öronen och svarta ögonen.

BUU-Klumpen smakar ofta på nya saker och tänderna och tungan ser realistiska ut. Det är genom munnen som Peter Österman betraktar världen när huvudet är på.

Men BUU-Klumpen pratar egentligen inte. Den säger mest bara "oj oj oj" och "kompis".

– Men den har lärt sig lite stödtecken och använder också kommunikationskort. Det var tur att den kom till just BUU-tornet, där det finns många som kan hjälpa honom med språket, säger Peter Österman.

Med BUU-Klumpen vill redaktionen lyfta fram alternativa kommunikationssätt, berättar Maria Helsing som är innehållsproducent.

– BUU-Klumpen kommer från rymden och är en sorts urtidsdjur som inte förstår språket eller hur saker i vår värld fungerar. Den tar barnen till hjälp och på så vis vill vi förmedla att barn är kompetenta och kan berätta hur det ligger till, säger Maria Helsing.

Jonas Bergqvist och Peter Österman ger tillsammans liv åt BUU-Klumpen.



Med BUU-Klumpen fortsätter förnyelsen av BUU-klubben

BUU-Klumpen är den senaste förändringen som skett i BUU-klubben det senaste året. Hela konceptet stöptes om och förnyades vid förra årsskiftet. Då flyttade BUU-klubben in i BUU-tornet, det vill säga tv-tornet i Böle.

Mängden möss ökade också drastiskt och BUU-klubben fick också en ny chef, Klösus spelad av Ted Forsström. Klösus tycker inte om barn och krånglar till tillvaron för BUU-klubbsledarna.

– Det är tydligt att förnyelsen har gått hem hos barnfamiljerna, säger Anki Virkama som är regissör för BUU-klubbens inspelningar den här dagen i Vasa.

All feedback efter förnyelsen har varit positiv, och det syns också i tittarsiffrorna. Det kommer också in bilder och videoklipp där barnen leker att de är i BUU-tornet eller tar fasta på något som har hänt i programmet. Till exempel hade en dagisgrupp byggt en egen fälla till karaktären Dammråttan som var en del av berättelsen under hösten.

– Vår nya karaktär BUU-Klumpen ska vara en gosig, vänlig typ som väcker positiva känslor. Den kan vara med på våra liveevenemang och ge en kram åt de som vill - och helt enkelt ge mycket glädje.

BUU-Klumpen är BUU-klubbens nya karaktär.

BUU-Klumpen kramar dig bara med tillstånd

Men det är ju inte alla som tycker om fullstora maskotar. En del barn blir rädda för den här typens figurer. Hur ska BUU-gänget hantera det?

– De som vill komma nära BUU-Klumpen får komma nära. Och de som vill ha en kram får absolut en kram, säger Jonas Bergqvist.

Men BUU-Klumpen är samtidigt väldigt politiskt korrekt och är noga med att inte krama någon utan dennes godkännande, berättar Peter Österman.



Det kom ett par mormödrar när vi var ute på inspelning som bad om att få ta selfies med BUU-Klumpen. Jonas Bergqvist

– BUU-Klumpen älskar att kramas. Men den visste redan från tidigare - och har lärt sig ännu mer om detta i BUU-tornet - att man inte kramar någon utan att den andra godkänner kramen eller tar initiativet först.

Eftersom BUU-Klumpen ser så snäll ut så är det inte enbart barn som uppskattar den, utan också äldre.

– Det kom ett par mormödrar när vi var ute på inspelning som bad om att få ta selfies med BUU-Klumpen. Det fick de, säger Jonas Bergqvist med ett leende.

I BUU-klubben kan man nu följa med då BUU-Klumpen upptäcker världen och med barnens hjälp lär den sig hela tiden hur allting fungerar och vad som riktigt går att äta här på jorden.