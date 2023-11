Taylor Swift och Käärijä – Spotify har samlat årets mest spelade artister och låtar

Taylor Swift är streamingdrottning på Spotify i år. Den mest spelade artisten i Finland är ibe som nyligen släppt ett nytt album. Av enskilda finska låtar var Käärijäs Cha Cha Cha den mest spelade.

Mer än 574 miljoner människor har lyssnat på Spotify år 2023. I Finland var de inhemska rapartisterna och den inhemska musiken starka.

Rapartisten Ibe var den populäraste artisten i Finland och rapartisten Gettomasa kom på andra plats. Flera av de mest spelade låtarna i Finland är Gettomasas låtar.

På tredje plats efter Ibe och Gettomasa kommer rapartisten Costi vars låt Maailman ympäri (Jorden runt) finns bland de mest spelade låtarna.

Bandet KUUMAA finns också med på listan över de mest lyssnade artisterna.

Populäraste artisterna i Finland Öppna 1. ibe 2. Gettomasa 3. Costi 4. JVG 5. Taylor Swift 6. KUUMAA 7. Sexmane 8. The Weeknd 9. Käärijä 10. BEHM

Cha Cha Cha störst i Finland och stor utanför landet

Käärijäs låt Cha Cha Cha var den mest spelade i Finland 2023. Låten var jättepopulär även utanför Finlands gränser, uppger Spotify i ett pressmeddelande.

Samuli Väänänen vid Spotify konstaterar att finländarna älskar inhemsk musik och att topplistorna är ett bevis på det.

Han säger att den inhemska rapmusiken är oerhört populär och att även inhemska kvinnliga artister är väl framme.

Ett exempel på det är att både BEHM, Bee och BESS finns med på listan över de mest spelade albumen.

Populäraste låtarna i Finland Öppna 1. Käärijä-Cha Cha Cha 2. KUUMAA-Ylivoimainen 3. Costi-Maailman ympäri 4. SHRTY, Joalin-Pariisin kevät 5. ibe-BLONDINA 6. KUUMAA-Tulipalo 7. Gettomasa-Meit ei oo 8. Gettomasa, Van Hegen-Shamppanjadieetillä 9. Gettomasa-Jälkeekään 10. BEHM, Olavi Uusivirta-Viimeinen tanssi

Taylor Swift världsetta

Globalt är Taylor Swift störst Spotify i år med över 26 miljarder lyssningar. Två av hennes album, Midnights och Lover, placerar sig bland årets tio största album.

Bad Bunny kommer på andra plats och The Weeknd på tredje plats. Bad Bunny hade också årets populäraste globala album, Un Verano Sin Ti med 4,5 miljarder lyssningar.

Populäraste globala artisterna Öppna 1. Taylor Swift 2. Bad Bunny 3. The Weeknd 4. Drake 5. Peso Pluma 6. Feid 7. Travis Scott 8. SZA 9. KAROL G 10. Lana Del Rey

Miley Cyrus låt Flowers var den mest spelade låten år 2023 med 1,6 miljarder lyssningar.

SZA:s Kill Bill kommer på andra plats före trean As It Was av Harry Styles.

Populäraste globala låtarna Öppna 1. Miley Cyrus-Flowers 2. SZA-Kill Bill 3. Harry Styles-As It Was 4. Jung Kook och Latto-Seven 5. Eslabon Armado och Peso Pluma-Ella Baila Sola 6. Taylor Swift-Cruel Summer 7. Metro Boomin, The Weeknd och 21 Savage-Creepin 8. Rema och Selena Gomez-Calm Down 9. Bizarrap och Shakira-Shakira: Bzrp Music Sessions, Vol. 53 10. Taylor Swift-Anti Hero

Världens mest lyssnade podcast i år var The Joe Rogan Experience följt av Call Her Daddy. Den populäraste podcasten i år i Finland var Jäljillä, följt av Antin koulumatka.

