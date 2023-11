Yle Sporten sänder: Norge inte ensam favorit i herrstafetten - bryts en nästan två år lång segersvit?

De norska herrarna var inte lika dominerande i världscupöppningen som vi varit vana att se. Därmed är det inte heller ensamma favoriter i herrstafetten. Nu finns det chans för de övriga att bryta norrmännens segertåg.

Det har gått nästan två år sedan de norska herrarna senast förlorat en världscupstafett.

Tyskland, Sverige och Frankrike har en stor chans att sätta käppar i hjulet för fortsatt norskt segertåg i herrstafetten. I veckoslutets öppningstävlingar var de norska herrarna inte riktigt lika vassa som vi varit vana att se dem. Det här ger de övriga nationerna en chans att kämpa om segern. Framförallt Tyskland, som hade en pangstart på säsongen.

I distansloppet blev det tysk dubbelseger då Roman Rees och Justus Strelow knep första och andra plats i loppet. Även Benedikt Doll tog sig in bland de tio främsta. Tyskland känns därmed som en knapp förhandsfavorit i stafetten.

Norge lyckades bara få in två åkare bland de tio främsta och blev utan seger under första tävlingsveckoslutet för första gången på tolv år. Handlade det bara om ett misstag eller har de övriga nationerna ätit in på det norska försprånget?

Förutom Tyskland och Norge skall vi inte glömma Sverige och Frankrike i dagens stafett. Båda har chans, då det lyckas, att kämpa om segern. Fransmännen är ju regerande världsmästare.

Den finska kvartetten, Jaakko Ranta, Otto Invenius, Tero Seppälä och Olli Hiidensalo hör till gruppen nationer som kämpar om en plats bland de tio främsta. Marginalerna är små, det visade redan fjolåret då de finska herrarna bara en gång missade tio i topp. Distansloppet var däremot ingen höjdare, resultatmässigt, för den finska kvartetten, så förhoppningarna på en topplacering är kanske inte så högt uppskruvade.

Stafett herrar, kl 16.15 Yle Arenan