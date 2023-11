Musikern Shane MacGowan är död

Den brittisk-irländska artisten Shane MacGowan, 65, har avlidit efter att länge ha vårdats på sjukhus för hjärnhinneinflammation, uppger hans hustru på sociala medier.

MacGowan var låtskrivare samt sångare och gitarrist i The Pogues och senare i The Popes. The Pogues, vars mest aktiva tid inföll 1982 - 1996, är det största bandet inom brittisk-irländsk folkpunk.

Han är känd bland annat för den välkända julballaden ”Fairytale of New York” där Shane MacGowan sjunger tillsammans med sångaren Kirsty MacColl (d. 2000)

Under den senaste tiden fick Shane MacGowan också uppmärksamhet som bildkonstnär och han slutade med sitt uppseendeväckande drickande.