Som kortvuxen får du ofta spela en fantasifigur – men Kiran Shah älskar sitt jobb som skådespelare och stuntman

Du har högst antagligen sett honom på vita duken de senaste 40–50 åren men känner du igen honom? Kiran Shah är skådespelare och stuntman och kallas ibland för världens kortaste stuntman.

Kiran Shah är under 130 centimeter lång men hans filmkarriär är desto längre, med filmer som till exempel Superman, Raiders of the lost Arc, Aliens, Braveheart och sex olika Stars Wars-filmer, Titanic och alla The Lord of the Rings och The Hobbit filmerna.

Nu är han aktuell som gårdstomte i den norska skräckkomedin There’s something in the barn.

Bildtext Var tysta och släck alla blinkande lampor! Gårdstomten (Kiran Shah) är inte glad. Bild: Scandinavian Film Distribution There’s Something in the Barn,Kiran Shah

Som kortvuxen blir du typecastad

Jag träffar Kiran Shah då han, regissören Magnus Marten och den finska producenten Aleksi Hyvärinen är i Helsingfors för att marknadsföra filmen.

Shah har en lång karriär inom film men då jag frågar honom om han som kortvuxen upplever att han blir erbjuden en viss typ av roller, oftast sagoväsen, svarar han direkt.

– Är du en kortvuxen skådespelare blir du typecastad och för det mesta erbjuden roller inom fantasy, sci-fi och skräck.

Shah plirar med ögonen och ler, men så skakar han på axlarna och fortsätter.

– Arbete är arbete och jag älskar mitt jobb. Älskar det.

Det är väldigt få kortvuxna skådespelare som lyckats skapa sig en karriär inom dramafilm

Listan på filmer han medverkat i är lång och Shah avslöjar att han nästan var med i den första Star Wars-filmen 1977, som R2-D2 roboten. Men skådespelaren Kenny Baker kom tillbaka och Shah blev utan jobb.

– Men rollbesättaren Irene Lamb tyckte lite synd om mig och såg istället till att jag fick en agent och en månad senare hade jag en provspelning.

Efter det har det gått undan, speciellt då Shah inte bara spelar utan också kan göra stunts.

Men visst skulle han också vilja spela mer dramaroller och nämner att en önskeroll skulle vara att få spela en riktigt elak person.

– En psykopat som är värre än Gollum, men som inte är en fantasifigur utan en verklig människa, bara totalt galen, säger han och skrattar.

– Det är väldigt få kortvuxna skådespelare som lyckats skapa sig en karriär inom dramafilm, det är typ Billy Barty och Peter Dinklage.

Peter Dinklage är prisbelönt skådespelare känd bland annat från serien Game of Thrones och filmer som Station Agent, Three Billboards Outside Ebbing, Missouri och Billy Barty var en amerikansk skådespelare som gjorde en lång karriär inom film och tv från 1930-talet fram till 1980-talet.

Bildtext Kiran Shah spelar Ginarrbrik Tilda Swinton Vita häxan i The Chronicles of Narnia: The Lion, the Witch and the Wardrobe Bild: Moviestore/Shutterstock/All Over Press Kiran Shah,Tilda Swinton,The Chronicles of Narnia: The Lion, the Witch and the Wardrobe

Via en mask skapa en rollkaraktär

Shah är född i Kenya av indiska föräldrar, familjen flyttade sedan till Indien och då Kiran var tonåring vidare till England.

Redan som barn i Nairobi skämtade och spexade han.

– Då de olika butiksinnehavarna vid gatan skrattade åt det jag gjorde tänkte jag – aha! Det är det här jag vill göra, jag vill roa folk.

Då Shah sedan som tonåring kom till London började han på allvar satsa på underhållning. Samtidigt som han också började skriva poesi.

– Jag upplevde tre olika kulturer och det tände en gnista i mig att börja skriva dikter.

Under många år skrev han endast för sig själv innan han på 1990-talet började publicera sina dikter i olika antologier.

En mask måste du först studera, hålla den i handen och iaktta den

Som 17-åring började han i teatersällskapet The Red Buddha och det visade sig vara en perfekt plats där han lärde sig att jobba med japanska masker.

– Du kan inte bara sätta på dig en mask och börja spela. En mask måste du först studera, hålla den i handen och iaktta den, leka med den framför en spegel och se hur din kropp börjar röra sig. Det är först då som du är redo att sätta på masken, förklarar han entusiastiskt.

Att jobba med mask visade sig också vara till stor nytta då Shah tog steget över till film, de roller han haft har ofta betytt att han jobbar med olika protes- eller elektroniska masker. Arbetssättet är ändå alltid detsamma.

– Då regissören och sminkören slagit fast hur min rollkaraktär ska se ut brukar jag be om att få några timmar för mig själv. Framför spegeln börjar jag sedan gå igenom alla de olika känslor rollkaraktären har, jag testar hur ögonen och hela kroppen rör sig.

– Jag leker mig fram och på det här sättet skapar och formar jag mina olika rollkaraktärer. På det här sättet skapade jag också den gårdstomte jag spelar i There’s something in the barn.

Bild: Scandinavian Film Distribution There’s Something in the Barn,Kiran Shah

Norska gårdstomtar går till attack

There’s something in the barn handlar om en amerikansk familj som ärver en gammal avlägsen gård i Norge och flyttar dit just innan jul. Vad de inte förstår är att det finns en gårdstomte som bor i den gamla, övergivna ladugården och gårdstomten ska man vara snäll med.

Den här tomten gillar inte skarpa ljus och hårda ljud, så när familjen ”piffar upp” gården med blinkande julljus och ställer till med en stor och bullrig fest i ladugården är katastrofen ett faktum.

Bildtext Så spännande att vara i Norge och se en vägskylt som varnar för älg. Bild: Scandinavian Film Distribution There’s Something in the Barn,Martin Starr,Amrita Acharya

Filmen kan beskrivas som en skräckkomedi inspirerad av liknande filmer från 1980-talet. Men tankarna går också till Jalmari Helanders Rare Exports. Båda filmerna har också samma fotograf, Mika Orasmaa.

Regissören Magnus Martens berättar också att det var Orasmaa som föreslog Kiran för huvudrollen som tomten. Och valet var perfekt, enligt Martens är Kiran en guldgruva eftersom han gjort allt och är en supertrevlig människa att arbeta med.

För Shah var hela mytologin kring tomtar och nissar inte särskilt bekant innan filmen, men J. R. R. Tolkiens böcker var en inkörsport.

– Jag visste att Tolkien inspirerats av nordisk mytologi och så hittade jag också i London en annan intressant bok om tomtar och alver.