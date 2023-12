Polska flyktinghjälpens hälsning till Finland: Vi kan inte låta människor frysa ihjäl vid gränsen

Stängda gränsövergångar stoppar inte migranter, och okontrollerade migranter innebär större risker. Så lyder varningen från Polens största hjälporganisation för flyktingar.

– Om vi i Europa vill framstå som civiliserade människor kan vi inte låta andra människor frysa ihjäl vid våra gränser.

Det säger Kalina Czwarnóg, styrelsemedlem i Fundacja Ocalenie, den största hjälporganisationen för flyktingar och migranter i Polen. Svenska Yles reporter träffar henne tillsammans med andra finländska journalister på organisationens huvudkontor i Warszawa.

Nu är hon tydligt oroad för vad som ska hända vid gränsen mellan Finland och Ryssland då Finland har stängt alla gränsövergångar.

Samtal från östgränsen

För bara några dagar sedan kom det ett samtal till Fundacja Ocalenies hjälptelefon som nödställda migranter brukar ringa till.

Samtalet kom från en person som sade sig ha kommit över gränsen till Finland och som nu inte visste vart hen skulle ta vägen. Det fanns tydligen ingen bebyggelse i närheten, berättar Kalina Czwarnóg.

Kalina Czwarnóg leder hjälporganisationen Fundacja Ocalenie, vars huvudkontor ligger i centrala Warszawa.

Hon gissar att personen som ringde hade fått numret till hjälptelefonen antingen via bekanta, eller efter att ha försökt ta sig in i Polen vid någon tidigare tidpunkt. Hon vet inte exakt varifrån samtalet kom, eller vad som sedan hänt med personen som ringde upp.

Vid EU:s gränsmyndighet Frontex misstänker man att migranter som tidigare försökt ta sig in i EU via Polen nu försöker göra det via Finland.

Kalina Czwarnóg säger sig förstå dilemmat som Finland nu står inför, med migranter som skickas till gränsen av ryska myndigheter. Ryssland vill sätta press på Finland och hela EU genom att utnyttja migranterna för sina egna syften. Men att stänga gränsen helt och hållet är fel väg att gå, resonerar hon.

– Människor är människor, det är inte deras fel att de blir utnyttjade på det här sättet, säger hon.

Stängsel räcker inte

Kalina Czwarnóg minns tydligt de chockartade händelserna sommaren och hösten 2021 vid gränsen mellan Polen och Belarus. Myndigheterna i Belarus lät flyga in mängder av främst irakiska migranter som sedan lockades eller tvingades iväg mot den höstkalla gränsen.

Migranter försökte ta sig från Belarus genom taggtråden in i Polen i Grodno-regionen, november 2021.

Mängder av migranter fastnade i ingenmansland då både Polen och Litauen svarade med att stänga sina gränsövergångar mot Belarus. Polen lät införa undantagstillstånd i området och hade som mest omkring 20 000 soldater, gränsbevakare och poliser vid gränsen för att stoppa alla som försökte ta sig över.

Flera migranter frös ihjäl

Flera migranter har sedan dess frusit ihjäl i skogspartierna längs gränsen. Enligt polska hjälporganisationer och aktivister har 55 personer mist livet vid gränsen, men siffran kan vara högre.

Polen har sedan dess byggt ett kraftigt stängsel längs gränsen, men det stoppar inte migranterna. Bara under den första hälften av 2023 har tusentals personer tagit sig över.

Ett avsnitt av gränsstängslet nära den polska byn Nomiki.

Situationen kompliceras ytterligare av att de flesta migranter inte har för avsikt att stanna i Polen. Deras mål är oftast att ta sig till Tyskland, och därför vill de inte heller nödvändigtvis ha med de polska gränsmyndigheterna att göra.

Maktskifte förändrar knappast något i Polen

Polen har fått mycket kritik för sitt agerande, men efter att ha jobbat med flyktingfrågor i tolv år tror Kalina Czwarnóg inte på någon snabb förändring i landets flykting- eller asylpolitik.

Efter parlamentsvalet i oktober står Polen visserligen inför ett maktskifte. Den EU-vänlige Donald Tusk väntas göra comeback som premiärminister för en liberalare mittenregering i december.

Flyktingfrågorna verkar ändå inte ha särskilt hög prioritet. Det finns enskilda parlamentsledamöter i Polen som verkar för migranters och asylsökandes rättigheter, men de här ledamöterna är inte särskilt tongivande eller inflytelserika, menar Kalina Czwarnóg.

Migranter kan ta sig okontrollerat från Ryssland till Finland

Vad gäller situationen vid den finsk-ryska gränsen beror mycket nu på hur Ryssland agerar.

Om de ryska myndigheterna fortsätter skicka migranter iväg mot gränsen och inte låter dem återvända, är risken uppenbar att migranterna försöker ta sig in i Finland på sådana platser där det inte finns stängsel eller annan bevakning. Då är ingen på plats för att ta reda på vilka migranterna är eller vart de är på väg.

– Och då har vi en ännu värre situation, poängterar Kalina Czwarnóg.