De överraskades av att nöden är så stor också i Finland: ”Jag har inga pengar att ge, men vill bidra med det jag kan”

Det är mulet, sju minusgrader och känns snabbt kyligt där kön ringlar sig framåt till Vasa mathjälp. Många stannar upp för att ta en pappersmugg med varm saftglögg som Röda Korset bjuder på.

Att antalet behövande växer i Österbotten är ett faktum. Föreningen Mathjälp Vasa uppgav nyligen att 1 700 personer nu behöver mathjälp varje vecka. För ett år sedan var det 1 400 besökare i juli, en ökning från 900 per vecka i början av 2022.

På fredagseftermiddagen delade föreningen ut matkassar samtidigt som Röda Korsets svenska avdelning i Vasa bjöd på glögg. Som vanligt var det många behövande Vasabor som dök upp.

Kö har börjat bildas till matutdelningen, som idag lockar betydligt fler än för bara ett år sedan.

Det är Olanrewaju Adedeji och Rezwanul Haque som serverar glöggen och räcker över muggarna med sitt rykande heta innehåll. Bägge tillbringar sin allra första tid i Finland och Vasa. Haque anlände i augusti och Adedeji i september. Bägge studerar fred, medling och konfliktlösning vid Åbo Akademi.

– Jag har jobbat med humanitära frågor förr och ville genast börja med frivilligt arbete här också, säger Olanrewaju Adedeji.

Dagens uppdrag är Adedejis första för Röda Korsets svenska avdelning i Vasa. Studierna går på engelska, men Adedeji har också börjat lära sig svenska och finska. Under glöggserveringen hälsar de flesta ändå vant på engelska.

– Det är ofta många nyinflyttade här och många som kommer från Ukraina. Hjälpbehovet är stort eftersom det inte finns tillräckligt med jobb i Vasa, säger Rezwanul Haque som redan hunnit ställa upp för Röda Korset under ett par tillfällen.

Varken Rezwanul Haque och Olanrewaju Adedeji hade bott särskilt länge i Vasa före de tog reda på var de kan hjälpa till.

Femtio liter glögg

Att det är svårt att få jobb har både Haque och Adedeji även själva hunnit upptäcka.

– Jag hade trott att det skulle finnas gott om små deltidsjobb, men märkte snabbt att sådana saknas. Särskilt om man inte talar svenska eller finska, säger Haque.

För bägge är frivilligarbetet ändå självklart och räknas som relevant arbetserfarenhet inom ramen för deras studier.

– I mitt konfliktdrabbade hemland Nigeria är hjälparbete av olika slag väldigt viktigt. Men också här behöver folk hjälp. Jag har inga pengar att ge, men vill bidra med det jag kan, säger Adedeji.

Ulf Lassander, som är ordförande för Röda Korsets svenska avdelning i Vasa, berättar att det är 50 liter glögg som har värmts upp den här fredagen. Lillajul och första advent står för dörren, men för dem som har det sämst ställt kan jultidens konsumtionshysteri kännas ångestframkallande.

– Många har dessutom verkligt hög tröskel för att ta kontakt och be om hjälp, säger Lassander.

Röda Korsets hjälplager tar fortsättningsvis emot bland annat kläder, möbler och husgeråd i gott skick, som går att ge vidare till behövande, berättar Ulf Lassander.

Här på Handelsesplanaden i centrum av Vasa öppnade Röda Korsets svenska avdelning för snart två år sedan sitt hjälplager, och man är alltså nu granne med Mathjälp Vasa. Lagerverksamheten startades för att hjälpa ukrainska flyktingar med kläder, möbler, husgeråd och andra nödvändigheter. Idag betjänar lagret alla möjliga Vasabor i kris.

– Vi funderade ett tag på om vi skulle börja avrunda verksamheten, men så märkte vi att det inte gick. Det finns alltför stort behov av den här hjälpen, säger Lassander.

Också i rika Finland

Både Rezwanul Haque och Olanrewaju Adedeji har hunnit reflektera över att hjälpbehovet är så stort också i en stad som Vasa.

– Finland är ju ett land som fungerar bra och Finland är rikt, så det känns kanske lite överraskande att det är som det är. Med fattigdom både här och där. Maybe it's just life, säger Adedeji.

Rezwanul Haque, som studerat juridik hemma i Bangladesh, tillägger ändå att han är övertygad om att det skulle gå att göra ännu mera för att hjälpa.

– Jag tycker Vasa stad, olika hjälporganisationer och universiteten kunde samarbeta. Här finns outnyttjade krafter och tillsammans kan man åstadkomma mer, säger Haque.

Rezwanul Haque trivs i Vasa. Att vintern skulle vara kall visste han på förhand, men att det finns så mycket fattigdom kom som en överraskning.

Inom två år siktar Haque och Adedeji på att ha läst sig till varsin magisterexamen. Olika sorters frivilligarbete tänker båda fortsätta med så länge de är här.

– Just nu gör jag precis det som jag vill göra, säger Adedeji.