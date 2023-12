Kallt, men inte smällkallt, utlovar meteorologen

Yles meteorolog utlovar kallt vinterväder, med snöbyar längs sydkusten, men ingen monsterkyla under början av december. Julvädret är det för tidigt att sia om.

Det är första december och vi går mot jul. Vi frågar Yles meteorolog Anne Borgström hur vädret ser ut just nu.

– Det är kallt i hela landet. Vi har det kallare än normalt, säger hon.

Anne Borgström konstaterar att det har varit en kall höst och att vi har snö i hela landet, ställvis dryga 10 centimeter även i södra Finland.

– November månad var ju verkligen kall. Vi hade temperaturer nere på minus 34 grader, konstaterar hon, men tillägger att det var i Lappland, inte i hela landet.

Under början av december ser det kalla vintervädret ut att fortsätta. Mest blir det mulet väder under veckoslutet

– Men det betyder inte att man inte skulle se lite solglimtar. Solen kommer att titta fram, framför allt då i södra Finland och västra Finland.

Så Svenskfinland får glimtar av sol, försäkrar Anne Borgström, men säger att det är svårare att säga exakt när solen tittar fram.

Bildtext Till lördag utlovas vinterväder, men inte kallare än minus 10 grader i Svenskfinland. Bild: Anne Borgström / Yle väderkartor,väderprognos,Finland,Vinterväder

Molnen avgör i kalla luftmassor

Enligt Borgström styr moln och vind temperaturen i stor utsträckning den här tiden på året.

– Luftmassan vi har ovanför oss är väldigt kall, så om molntäcket spricker upp och vinden är svag så blir det direkt betydligt kallare.

Strax öster om Finland ligger en väldigt kall luftmassa som kommer att föra med sig lite kallare och också troligen lite torrare väder.

Borgström konstaterar att det här betyder att temperaturen under veckoslutet mest ligger mellan 5 och 10 minusgrader. I Lappland blir det under lördagen kallare än minus 10 grader och under söndagen kommer det att vara kallare än tio minusgrader även i landets mellersta delar.

– Mellan minust 10 och minus 20, säger Anne Borgström.

– Ställvis i södra Finland kan vi också ha temperaturer på dagen som ligger under minus 10.

I början av nästa vecka förutspår hon att solchanserna bli större, vilket i kombination med svag vind innebär att vädret blir kallare i landets södra och mellersta delar.

– Kallast blir det i sydost.

Inte minus 30

Men uppgifter om att temperaturerna kommer att sjunka till minus 30 grader i södra Finland, som har förekommit i vissa medier, tar Anne Borgström bestämt avstånd från.

– Minus 30 i södra Finland? Nej, sådana prognoser har man nog inte sett på flera år, säger hon.

Däremot kan det i kallt väder lätt komma snöbyar här och där, säger Anne Borgström, och förutspår snö vid sydkusten, närmast i Västnyland.

– Vid kustbandet kan det röra sig rikliga, ymniga snöbyar. Så ställvis kan det komma flera centimeter snö, säger hon, men mer än fem centimeter tror hon inte på.

Bildtext Det blir kallt väder, men inte smällkallt, säger Yles meteorolog Anne Borgström om måndagsvädret. Bild: Anne Borgström / Yle väderkarta,väderkartor,Finland

– Det är ganska torr snö som faller ner.

En vit jul vågar Anne Borgström inte lova över tre veckor på förhand.

– Det går inte att säga i det här skedet. Men början ser ju ganska lovande ut, vi har bra med snö.

Om det kommer flera dagar av regn och plusgrader så räcker det ändå inte med tio centimeter snö nu för att julen ska bli vit. Inga prognoser sträcker sig heller så långt som till julhelgen, så även om regn inte direkt utlovas i det här skedet är det inte heller uteslutet.

– Tyvärr, jag kan inte ta ställning till det.