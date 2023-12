Kiss går i Abbas fotspår – ska bli odödliga med hjälp av virtuella avatarer

Rockbandet Kiss tackade igår för sig som turnerande band. Men till fansens stora förtjusning blir det inte adjö för alltid. Det legendariska bandet ska leva och spela vidare som virtuella avatarer.

Kiss avskedsturné avslutades på Madison Square Garden i New York på lördagskvällen och som sista nummer bjöd man på hitlåten ”God Gave Rock and Roll to You”, framförd av virtuella avatarer.

Kiss tänker alltså efter 50 år som band skaffa sig någon form av virtuell odödlighet.

”Vi kan bli evigt unga och för alltid ikoniska genom att ta oss till platser vi aldrig har kunnat drömma om tidigare. Teknologin kommer få Paul [Stanley] att hoppa högre än han någonsin gjort”, säger bandmedlemmen Gene Simmons i ett pressmeddelande.

Går i Abbas fotspår

Historien kan låta bekant. De svenska storheterna Abba gjorde nämligen precis samma sak för några år sedan då de skapade hologramshowen Abba Voyage.

Faktum är att Björn Ulvaeus faktiskt har ett finger med i skapandet av det virtuella Kiss.

De virtuella kopiorna är skapade av George Lucas specialeffektföretag Industrial Light & Magic, i samarbete med Pophouse Entertainment Group, som i sin tur grundades av Abbas Björn Ulvaeus.

Det är precis samma två företag som ligger bakom showen Abba Voyage. Enligt Bloomberg drar den showen in över två miljoner dollar i veckan.

Bildtext Abba under inspelningen av Abba Voyage. Bild: Handout / Baillie Walsh / Universal Music Group ABBA

Oklart exakt vad man ska göra med de virtuella avatarerna

Exakt vad man kan vänta sig av det virtuella Kiss återstår att se. Enligt Per Sundin, vd på Pophouse entertainment kommer det att klarna efter avslutningsturnén.

Till Fastcompany säger Sundin att det kan handla om allt från en framtida konsert till en musikal, eller varför inte en berättelse eller ett äventyr.

Källor: AP, Fastcompany, Bloomberg