Forskare tror att vi får se allt fler som upplever sig som fattiga: ”Många önskar att julen inte ens skulle komma”

Många har skrivit till Svenska Yle och berättat att de inte har råd att fira jul. Det är sorgligt, men tyvärr ingen överraskning, säger professor Mikael Nygård.

Hurdan jul har du råd att fira i år? Den frågan har vi på Svenska Yle ställt publiken i samband med olika artiklar den senaste dryga veckan. Över 70 svar har skickats in, och väldigt många skriver in om svåra ekonomiska utmaningar. En del har inte råd att fira jul alls, om man med fira avser julmat och julklappar.

Mikael Nygård, professor i socialpolitik vid Åbo Akademi i Vasa, är inte överraskad över innehållet i svaren.

– Det är inte direkt förvånande, med tanke på vad som har hänt i ekonomin de senaste månaderna och året. Men det är förstås väldigt ledsamt att det är på det här sättet, säger Nygård.

Nygård, som själv forskat i olika fattigdomsfrågor, påpekar att ekonomin överlag inte har utvecklats till finländarnas nackdel. Många har fått det bättre ställt.

– På det hela taget är utvecklingen inte alarmerande. Problemet är ju att vissa inte hänger med. Vi har en grupp finländare som har fått det sämre.

Det finns många orsaker till att en del finländare nu har ännu svårare svårare ekonomiskt. Den höga inflationsgraden lyfts ofta upp, men Nygård pekar också på den roll som landets högsta beslutsfattare spelar.

– Förstås inverkar socialpolitiken här, hur mycket staten går in och hjälper hushåll i svårare tider. Det har man ju gjort under och efter coronakrisen, men nu är det ju lite andra ekonomiska reformer på antågande.

Min fingertoppskänsla som forskare är att vi kommer att se ett uppsving i den här typen av fattigdom, alltså subjektiv fattigdom. Mikael Nygård, professor

Befarar att fler kommer att uppleva sig som fattiga

Sysselsättning är förstås avgörande för en persons ekonomi. Men även många som har jobb har det tufft idag, vet Nygård. Han lyfter upp snuttjobb eller andra icke fasta arbeten, men det spelar också en stor roll om det finns barn i familjen och hur många. Samt om det är en eller två försörjare i familjen.

Enligt Nygård är det viktigt att skilja på siffror kring fattigdom och medborgarnas egen upplevelse.

Varken finländsk statistik eller siffror från Europeiska kommissionen visar någon alarmerande stegning av fattigdom bland finländare och finländska barnfamiljer. Men det berättar sällan hela sanningen när man tittar på endast medianinkomst, som relaterar de totala disponibla inkomsterna i ett hushåll till inkomsterna i övriga hushåll.

Bildtext Julen är årets största konsumtionsfest och väcker därför lätt ångest hos den som inte har råd att konsumera som de flesta andra finländare, säger forskare Mikael Nygård.

Just nu är det många finländare som upplever att plånboken blivit besvärande tunn, inte minst bland dem som skrivit in till Svenska Yle om hur svårt det är att alls kunna fira jul. Mikael Nygård anser att det är viktigt att lyssna till de subjektiva upplevelserna av fattigdom. Tyvärr har forskare kunnat se att de upplevelserna just nu blir fler.

– Det vi vet är att vi har en ökning av andelen människor som upplever att det är svårt eller mycket svårt att få pengarna att räcka till utgifterna.

Nygård befarar dessutom att den trenden kommer att öka.

- Det här tror jag är någonting som vi kommer att se ganska mycket av. Vi har inte riktigt svart på vitt ännu, men min fingertoppskänsla som forskare är att vi kommer att se ett uppsving i den här typen av fattigdom, alltså subjektiv fattigdom.

Hur oroväckande är det här?

– Såklart är det oroväckande eftersom människor lider. Fattigdom påverkar en lång rad aspekter i ens liv, inte minst självkänslan och känslan av delaktighet i samhället. Fattigdom är en dubbelspark på det sättet att dels saknar du pengar och dels påverkas du socialt. Din identitet påverkas ofta till det sämre. Så det är väldigt allvarligt.

Svenska Yle ville gärna intervjua någon av dem som skrivit in till oss om brist på pengar inför jul, men de vi tog kontakt med tackade nej. Det är för jobbigt att berätta öppet om att man saknar pengar till julmat och julklappar, svarade många.

Mikael Nygård har all förståelse för att man inte vill blotta sin upplevelse av fattigdom.

– Fattigdom är ju ett stort stigma. En exkluderingsprocess, både fysiskt och psykiskt. Och det är väldigt känsloladdat. Jag förstår mycket väl att man inte vill ställa upp på en intervju.

För många föräldrar är det inte så lätt att kunna uppfylla det som man tror att ens barn önskar sig, allt från julklappar till julskinka. Alla vill vi ju vara en bra förälder åt våra barn Mikael Nygård, professor

Årets största konsumtionsfest

Forskning visar enligt Nygård att barns upplevelse av fattigdom dessutom kan vara extra svår. En vuxen har kanske bättre förmåga att hantera ekonomiska kriser, men för ett barn som saknar insyn och möjligheter att påverka sin situation kan det hela bli verkligt utmanande.

Enligt Nygård är det avgörande att man talar med barnen om situationen.

Här kommer dessutom julen lätt in som en oönskad lista med förväntningar som inte går att uppfylla.

– För många föräldrar är det inte så lätt att kunna uppfylla det som man tror att ens barn önskar sig, allt från julklappar till julskinka. Alla vill vi ju vara en bra förälder åt våra barn, vi vill att de ska tycka att julen är en god jul. Men om vi inte uppfyller det så kan det hända att vi drabbas av skamkänslor.

Vilka tankar väcker julen hos dig, som forskare?

– Julen är årets största konsumtionsfes och det är i sådana situationer som de här grejerna ställs på spets. Har man problem med ekonomin så är det just sådana här gånger det märks väldigt tydligt.

– Visst är julen en vacker högtid. Men många önskar att julen ska gå över eller att julen inte ens skulle komma, eller att man skulle ha möjlighet att resa bort för att slippa förväntningarna.