Var sjätte finländare fick vinstutdelning i fjol – allt fler aktiesparar

Nästan en miljon finländare fick vinstutdelning av aktier i fjol och beloppet ökade med elva procent jämfört med året innan. Trots det minskade den totala summan kapitalinkomster med 8,1 procent.

Orsaken till att företagen fortfarande delade ut betydande utdelningar är att besluten om utdelning huvudsakligen baserades på resultaten för året 2021.

Efter 2021 har värdena på börsaktier och fonder minskat, förklarar överinspektör Matti Luokkanen från Skatteförvaltningen i ett pressmeddelande.

Det är typiskt äldre personer som får vinstutdelning. Var fjärde över 70-åring fick utdelning, medan endast 12,2 procent av under 30-åringarna fick utdelning.

De största utdelningarna fick 50–59-åringar, i genomsnitt 10 760 euro år 2022.

Andel av åldergrupper som fick utdelning av aktie 2022 Andel av åldergrupper som fick vinstutdelning av ​ aktier 2022 Källa: Vero.fi Under 30 år 30-39 år 40-49 år 50-59 år 60-69 år Över 70 år 10 procent 15 procent 20 procent 25 procent 30 procent

Mindre kapitalinkomster än föregående år

Kapitalinkomstbeloppet sjönk från föregående år med 8,1 procent till 16,1 miljarder euro.

Den centrala orsaken till nedgången var att året 2021 var ett exceptionellt bra börsår och finländarna sålde mycket av sina placeringar med god vinst.

År 2022 sjönk beloppet av överlåtelsevinsterna med hela 24,3 procent.

”Det som påverkades mest var vinsterna från offentligt noterade värdepapper, det vill säga intäkter från försäljning av börsaktier och fonder. Intäkterna från dem minskade nästan 40 procent jämfört med året innan. Trots nedgången fick finländarna fortfarande mycket kapitalvinster också under 2022. Mätt i euro har det bara kommit in mer kapitalvinster under rekordåret 2021”, förklarar Luokkanen.

Värdet på aktiesparkonton sjönk även om allt fler investerade i dem

Aktiesparkontona är fortsättningsvis populära.

Vid utgången av 2022 hade finländarna totalt 205 000 aktiva aktiesparkonton med ett genomsnittligt värde på 9 528 euro och en median på 2 824 euro.

År 2022 sjönk värdet på medlen på aktiesparkonton med 2,1 procent, eller totalt 41 miljoner euro, även om många nya personer började investera i dessa.

Det här beror på att fjolåret var betydligt svagare på börsen än 2021.