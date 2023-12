Blivande läkare trivs på Borgå hälsostation

Social- och hälsostationen i Borgå har fått ett hedersomnämnande som Årets Kandivänliga hälsostation 2023 av Suomen Medisiinariliitto ry.

Hedersomnämnandet är ett tack till social- och hälsostationen för en positiv stämning, god skolning, tillgången till seniorstöd, utbildningsmöjligheter samt öppen respons.

Hedersomnämnandet delas ut på basis av förslag som skickats in av medicine kandidater som arbetat under sommaren. Suomen Medisiinariliitto fick sammanlagt in över sextio förslag.

Utöver hedersomnämnandet får Östra Nylands välfärdsområde ett diplom.

– Det berättar om läget i Borgå. Där finns engagerad och kunnig personal samt en bra och stödjande arbetsmiljö för unga läkare, säger Päivi Sippula som är enhetschef för hälsostationstjänsterna inom Östra Nylands välfärdsområde.

Enligt Sippula syns det att man satsat på professionell utveckling och välmående i jobbet. Hon nämner också vikten av bra seniorstöd, att en erfaren läkare alltid finns till hands för att svara på frågor och ge råd till läkarstuderande.

– Nog kom hedersutmärkelsen som en överraskning även om vi vet att vi gjort ett gott jobb. Men det gör vi på alla hälsostationer inom välfärdsområdet, säger Sippula.

Hon hoppas utmärkelsen ska hjälpa välfärdsområdet med att hitta personal.