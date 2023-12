Läkarstudierna på paus när livet som fotbollsspelare på full tid börjar – Minea Lassas tar klivet till Damallsvenskan: ”Fotbollen kan man satsa på bara under en kort period i livet”

Efter fyra säsonger i PK–35 och Nationella ligan styr 24-åriga Minea Lassas nu skutan mot Damallsvenskan och KIF Örebro.

Borgåbördiga Minea Lassas som burit kaptensbindeln i PK–35 i tre säsonger sätter läkarstudierna på paus och får för första gången spela fotboll på full tid i svenska högsta ligan. Avtalet sträcker sig fram till och med 2025.

– Ärligt talat trodde jag inte att en sådan här möjlighet någonsin skulle öppna sig för mig, så när jag fick chansen kunde jag inte tacka nej. Förändringar i min nuvarande klubb underlättade också beslutet, det kändes som att tidpunkten var perfekt och stjärnorna stod rätt, säger Lassas till Yle Sporten.

– Förstås känns det tråkigt att pausa studierna, men de är på god väg redan och den karriären kan jag ta upp igen lite senare. Fotbollen kan man satsa på bara under en kort period i livet.

Lassas menar att KIF Örebro var ett lätt val, eftersom laget har ett spännande utvecklingsprojekt på gång med flera unga spelare på framfart. Trots att Lassas endast är 24 år blir hon en av de äldre i truppen.

– Nästa års projekt med många nya, unga spelare lät intressant, klubben och staden är bekant från förr, och att många finska spelare spelat där känns kul. Att spela för ett lag i Damallsvenskan är ju förstås en dröm som går i uppfyllelse, så det i sig gjorde valet lite lättare.

Nivåmässigt utklassar Damallsvenskan den Nationella ligan. Lassas påpekar att det kan ta en tid att bli van vid tempoväxlingen.

– Jag förväntar mig ett högre tempo, större krav på fysiken, och mer fokus på detaljer. Verksamheten är säkert proffsigare på alla nivåer, och förstås blir det häftigt att möta världsstjärnor från andra lag. Jag kommer få jobba riktigt hårt på alla plan för att klara mig på den nya nivån, men jag ser fram emot att se hur miljöombytet och en möjlighet till fullt fokus på fotboll utvecklar mig.

Lassas lämnar nu den finska fotbollen och ett PK–35 där hon vuxit till den spelare hon är i dag.

– Jag är otroligt tacksam och stolt över min tid i PK-35. Att ha fått njuta av att spela fotboll på hög nivå med sina bästa vänner, och se varandra utvecklas som spelare och växa som personer har varit fantastiskt, säger Lassas.

– Vi har satt så mycket hjärta i spelet och visat hur långt man kan klara sig på en god sammanhållning och spelglädje. Jag har allt att tacka laget och vår tränare, Rami Rantanen som sedan dag ett gett mig stort förtroende och ansvar i laget, och lärt oss att fotboll kan och ska vara roligt.

Huvudtränaren har förväntningarna på topp

KIF Örebro har haft en lång säsong bakom sig. Klubben slutade på tionde plats i Damallsvenskan och fick kämpa om överlevnad i högsta serien. Laget blev fyra poäng ovanför nedflyttningssträcket.

KIF Örebros huvudtränare Richard Johansson menar att han imponeras av Lassas starka förmågor på mittfältet.

– Jag har varit på jakt efter en intensiv och löpstark presspelare på det centrala mittfältet. Och har därför plöjt väldigt mycket statistik där jag såg Mineas siffror från finska ligan de senaste två åren.

– Hon låg i topp när det kommer till bollvinster, vunna defensiva dueller, brytningar och liknande siffror. Och har gjort det två år på raken i ett lag som kämpar för sin existens i ligan. Det är starkt och triggade mitt intresse, minst sagt, kommenterar Johansson på klubbens hemsida.

Bildtext Huvudtränaren Richard Johansson är övertygad om att han hittat en nyckelspelare i Minea Lassas. Bild: Peter Sonander/SPP/Shutterstock/All Over Press KIF Örebro DFF

Johansson påpekar att det kan vara svårt att acklimatisera sig till Damallsvenskan, men att Lassas kommer att ha en hel försäsong att komma in i den svenska speltakten.

– Hon löper kopiösa mängder under en match och har en spetsegenskap i sitt presspel, nämligen att sätta in pressen i rätt lägen. Minea är också ett typexempel på att hårt jobb lönar sig; att man som 24-åring kan få chansen att spela utomlands är fantastiskt. Sen vet vi att det alltid är en acklimatiseringsperiod när man kommer till Damallsvenskan, men hon har en hel försäsong på sig att komma in i det, säger Johansson.

– Vi får dessutom in en spelare som varit lagkapten i sitt tidigare lag och därmed en spelare med ledaregenskaper. De växer inte på träd. Det ska bli väldigt intressant att se hur hennes utveckling kommer ta sig i en bättre liga och i vår fina utvecklingsmiljö.

I KIF Örebro blir Lassas klubbkamrat med ett par finländare. I laget spelar redan Sara Ikonen och Inka Sarjanoja.