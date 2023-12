Unicef om plats 14: Finland rasar också på listan över barnfattigdom

FN:s barnorganisation Unicef befarar att regeringen Orpos nedskärningar ytterligare försämrar läget för fattiga barnfamiljer i Finland. Särskilt illa har det blivit i familjer med en förälder.

Finland har inte lyckats på bukt med barnfattigdomen, visar Unicefs rapport Child Poverty in the Midst of Wealth som jämförde utvecklingen av barns ekonomiska läge i 39 så kallade rika länder åren 2012-2022.

Finland hör till de 21 länder där data visar att familjer med låga inkomster fick absolut sett mindre stöd år 2022 än tio år tidigare.

I Unicefs senaste ranking inom OECD och EU är Finland på plats 14 vad gäller barnfattigdom. I tidigare jämförelser har Finland funnits bland de fem bästa länderna.

Unicefs jämförelse beaktar de fattiga barnfamiljernas andel av ländernas befolkning samt hur andelen förändrats under tidsperioden.

Finland har andelsmässigt tredje minst fattiga barn, men kritiseras för att andelen inte minskat och för ensamförsörjarnas höga fattigdomsrisk.

En del barn har inte mat eller leksaker

10,1 procent av alla minderåriga personer i Finland beräknas nu leva i hushåll där inkomsterna är högst 60 procent av genomsnittet. Det är ungefär samma andel som noterats sedan 2012.

Risken för barnfattigdom i familjer med en försörjare är däremot den allra högsta i Finland.

1,7 procent av barnen i Finland uppges år 2022 ha lidit av allvarlig brist på materiell och social välfärd, exempelvis har de inte tillräckligt med mat och omvårdnad.

I 5,9 procent av fallen lever barnen i oändamålsenliga bostäder och 3,7 procent har inte tillgång till leksaker eller andra materiella saker som hör till barndomen.

”Inverkar på precis allt såsom inlärningsresultat”

Unicefs specialexpert på barnvänlig administration Sanna Koskinen säger till Yle Uutiset att läget är oroväckande eftersom barnfattigdomen påverkar samhället på många sätt.

Inlärningsresultaten försämras om ett barn måste oroa sig för ekonomin. Och det att ett barn tvingas uppleva fattigdom i sin barndom märks förutom på barnets välmående i stunden också på personens välmående långt in i framtiden.

– Tidigare forskning visar att fattigdom märkbart ökar på risken för svag skolframgång. De nyaste Pisa-resultaten visar att elevernas socioekonomiska bakgrund på ett betydande sätt inverkar på inlärningsresultaten.

Koskinen säger att statsminister Petteri Orpos (Saml) regering håller på att förvärra läget med sin nedskärningspolitik.

– Regeringens planerade nedskärningar i den sociala tryggheten kommer att ha allvarliga konsekvenser för barns och ungas välbefinnande. Antalet barn som lever i fattiga familjer kommer att öka.

Unicef beräknar att andelen barn i fattiga familjer skulle ha uppgått till nästan 30 procent år 2021 om familjer inte fick socialförmåner.

FN:s kommitté för barnets rättigheter har bett regeringen Orpo att inte förverkliga planerade nedskärningar i den sociala tryggheten ifall de inverkar på barn som hotas av fattigdom eller marginalisering.

Koskinen påpekar att regeringens mantra om att det ska löna sig att arbeta inte skyddar från fattigdom.

– Vi måste komma ihåg att nästan varannan av föräldrarna i fattiga barnfamiljer redan jobbar. Sysselsättningspolitiken är viktig men inte den enda metoden för att bekämpa fattigdom.