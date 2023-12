Tv-producenten Norman Lear har dött

Den amerikanske tv-producenten och manusförfattaren Norman Lear har dött.

Norman Lear dog på tisdagen i sitt hem i Los Angeles. Han blev 101 år.

Lear skapade och utvecklade många sitcoms under 1970-talet. Mest känd blev All In the Family, i Sverige känd som Under samma tak och här i Finland ofta kallad Familjen är värst. Serien, som gick från 1971 till 1979, tog upp en lång rad ämnen, som tidigare tv-komedier undvikit, som rasism och homosexualitet.

Lear, som tilldelades sex Emmy-priser under sin karriär, var också politiskt aktiv och en förkämpe för liberala och progressiva ideal.