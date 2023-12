Yles sändning Fest på slottet nådde över tre miljoner finländare

Yles utbud under självständighetsdagen lockade fler än i fjol.

I genomsnitt 2,36 miljoner människor följde i år med Yles tv-sändning Fest på slottet och sändningen nådde 3,14 miljoner finländare. Den populäraste tidpunkten att titta var klockan 19.50-19.59, då över 2,6 miljoner människor följde med sändningen.

På festen såg vi kända finländare, praktfulla kreationer och hörde veteranernas och lottornas tankar om självständigheten. Huvudsändningen Fest på slottet syntolkades på finska i direktsändning. Sändningen tolkades även till finlandssvenskt och finskt teckenspråk på Yle Arenan.

“Under president Sauli Niinistös och doktor Jenni Haukios år som värdpar har självständighetsmottagningen verkligen haft många olika former, inte minst i och med undantagsåren under coronapandemin. Det är roligt att se att publiken bänkar sig framför sändningen oberoende av hur den ser ut. Det visar att Yles utbud är en viktig del av finländarnas självständighetsfirande. För många har det dessutom blivit en självklarhet att ta del av utbudet via chatt, sociala medier och svenska.yle.fi samtidigt som man tittar på sändningen” säger Svenska Yles huvudproducent för Fest på slottet, Hanna Berndtsson-Hera.

Även i år kunde publiken ta del av sändningen via chatten, som under kvällen också besöktes av presidentparet som svarade på finländarnas frågor. Under kvällen besökte 195 000 unika besökare de finsk- och svenskspråkiga chattarna (101 000 besökare år 2022) och skickade via dem nästan 14 000 meddelanden.

Också Yles andra webbinnehåll användes flitigt. Spelet Linnan parhaat spelades 72 000 gånger och under kvällen gjordes totalt över 100 000 virtuella besök på slottsbalen som en del av onlinespelet Roblox, jämfört med 23 000 besök i fjol.

I sin helhet nådde Yles tv-sändningar på självständighetsdagen 3,34 miljoner människor. I den övergripande räckvidden ingår förutom Fest på slottet även programmen Inför Fest på slottet och Efter Fest på slottet.

År 2022 hade Fest på slottet i genomsnitt 2,06 miljoner tittare och nådde totalt 2,96 miljoner finländare.

Källor: Tv-mätarundersökningen Finnpanel, Yles egna datamoln