Bristen på skolpsykologer blir dyr – en skolpsykolog kan kosta 15 000 euro i månaden

Välfärdsområden köper skolpsykologtjänster, eftersom de inte hittar psykologer att anställa. Det blir betydligt dyrare och nu vill de flesta sluta köpa in psykologer.

Svenska Yles kartläggning visar att välfärdsområdena har problem att hitta psykologer som vill jobba inom elevvården.

I stället tvingas de köpa tjänsten och det blir dyrt.

– Det är säljarens marknad. Det betyder att prissättningen blir enligt det, säger Sofia Hedman som är ansvarig skolpsykolog inom Österbottens välfärdsområde.

Ny lag kräver fler skolpsykologer

Enligt en lag som stiftades av förra regeringen ska det finnas en skolpsykolog per 780 elever.

Svenska Yle har kollat med sex välfärdsområden i Svenskfinland om de klarar av att nå målet. Endast två gör det, Helsingfors och Östra Nylands välfärdsområde.

För Österbottens del innebär lagändringen att välfärdsområdet borde anställa 14 skolpsykologer för att inte bryta mot lagen.

– Det är inte lätt att rekrytera skolpsykologer. Vissa av våra rekryteringar har inte fått en enda ansökan, säger Hedman.

Pengarna räcker inte till

För att lösa situationen har Österbottens välfärdsområde köpt in psykologtjänster, både från enskilda yrkesutövare och stora koncerner inom social- och hälsovården.

Hedman säger att det skulle kosta välfärdsområdet cirka 15 000 euro i månaden att köpa in en psykolog för 20 arbetsdagar.

Det är mer än dubbelt så mycket som en anställd psykolog kostar i månaden. I praktiken köper välfärdsområdet in psykologer för kortare perioder.

– Jag får inte överskrida min budget så jag kan inte köpa in psykologer för fem dagar i veckan. Vi köper in psykologer för en dag i veckan i tre kommuner och sedan köper vi in utredningar, säger Hedman.

Skolpsykologer kan utreda till exempel läs- och skrivsvårigheter. Under de senare åren har utredningar som gäller koncentrations- och uppmärksamhetssvårigheter samt olika typer av utmaningar i beteendet ökat.

Skolpsykologer kan utreda till exempel läs- och skrivsvårigheter. Under de senare åren har utredningar som gäller koncentrations- och uppmärksamhetssvårigheter samt olika typer av utmaningar i beteendet ökat.

Av skolpsykologerna i Västra Nylands välfärdsområde är ungefär tio procent köptjänster. Välfärdsområdet använder 120 000 euro per månad för att köpa in skolpsykologer. För den summan får de 7,8 skolpsykologer. Priset för en psykolog i en månad blir ungefär 15 000 euro.

– Vi minskar kostnaderna genom att försöka sluta köpa in skolpsykologer och ersätta dem med egen personal. En egen psykolog kostar drygt 70 000 euro om året, medan en inköpt blir mer än det dubbla, säger Tuija Harakka, chef för förebyggande tjänster och tjänster inom tidigt stöd vid Västra Nylands välfärdsområde.

Tuija Harakka säger att det är svårt att hitta svenskspråkiga skolpsykologer.

Harakka anser att det är bättre att skolpsykologerna är anställda av välfärdsområdet. Och det är inte enbart en ekonomisk fråga.

– Vi vill utveckla och utbilda vår personal som helhet och det går bättre om de är direkt anställda av oss, säger Harakka.

Psykologer på distans

I vissa kommuner i Västra Nylands välfärdsområde är bildningscheferna inte nöjda med läget. Till exempel Ingå och Sjundeå saknar för tillfället skolpsykolog i de egna svenskspråkiga skolorna.

Istället erbjuder välfärdsområdet tjänster på distans, vilket har väckt missnöje i skolorna.

– Jag tycker inte att det är en bra lösning. Det är viktigt att vi har personal, även en psykolog på plats, som vet hur skolvardagen ser ut. Det lyckas inte på distans, säger Merja Olkinuora, bildningschef i Ingå.

Kyrkfjärdens skola i Ingå öppnade hösten 2023, men saknar skolpsykolog.

Flera välfärdsområden bryter mot lagen

Det är oklart när Ingå får en skolpsykolog. Välfärdsområdet har försökt köpa skolpsykologtjänster till Ingå, men ingen serviceproducent har lämnat in anbud.

– Vi jobbar kontinuerligt med att hitta en svenskspråkig psykolog, men än så länge kan jag inte säga mer än så, säger Harakka.

Harakka säger att välfärdsområdet just nu inte når lagens mål, det vill säga att ha en psykolog per 780 elever.

– Därför har vi utvecklat de här centraliserade tvåspråkiga psykologtjänsterna för att betjäna skolor som inte har en psykolog. Men de är avsedda att vara en tillfällig lösning, säger Harakka.

I Österbottens välfärdsområde lyckas man ha en skolpsykolog per 780 elever i de flesta kommuner. Men inte i alla.

– Vi har några kommuner som har omkring 1 000 elever och där vi har en skolpsykolog. Vi försöker avlasta dessa skolpsykologer med att köpa in utredningar, säger Hedman.

Bristen på skolpsykologer har redan länge varit ett problem inom skolvärlden.

– En del kommuner har förståelse för det knepiga läget. Men visst finns det kommuner som är upprörda och tycker att vi inte sköter vår uppgift vad gäller rekrytering och köp av tjänster för att täcka behoven, säger Hedman.

En fungerande nödlösning

För att få det att fungera har Österbottens välfärdsområde anställt magistrar i utvecklingspsykologi som handledare inom elevvård. De utbildas vid Åbo Akademi i Vasa, men utbildningen ger inte en psykologkompetens.

– Kommuner med handledare inom elevvård och en möjlighet att köpa utredningar har varit mycket nöjda med denna nödlösning.

Sofia Hedman säger att välfärdsområdet på sikt vill anställa egna skolpsykologer.

– Det blir billigare, men det handlar om annat också. Vi kan skapa en bättre gemenskap för skolpsykologer med möjligheter att utvecklas professionellt om vi får dem under samma tak.

Någon snabb och enkel lösning finns inte i sikte. Psykologförbundet har aviserat att det kommer att utexamineras fler psykologer inom de närmaste åren.

– Förhoppningsvis kommer det att underlätta situationen. Om det inte finns psykologer så hjälper inte pengar, säger Hedman.

Östra Nyland väljer en annan väg

De flesta välfärdsområden Svenska Yle har talat med väljer att minska på inköp av skolpsykologer.

Östra Nylands välfärdsområde väljer en annan väg.

Nästa år budgeterar välfärdsområdet en miljon euro för inköp av skolpsykologer.

Den enskilda inköpta psykologen har betydligt högre lönekostnader, men tjänsteförrättande serviceansvarig Rauni Pääkkönen betonar i ett mejl till Svenska Yle att de inköpta psykologerna har kortare kontrakt. De inte är anställda under skolloven.

Inköpta psykologer betalar också bikostnader som hör till lönen och dessutom sköter de sin egen företagshälsovård, fortbildning och arbetshandledning.

Östra Nylands välfärdsområde har inte gjort en noggrann jämförelse av kostnaderna, men för att kunna följa lagen måste man köpa in skolpsykologer.

– Elevvården är lagstadgad och genom inköp av psykologtjänster vill vi trygga att det finns psykologtjänster vid alla skolor, skriver Pääkkönen.