En miljon besökare fattas från biosalongerna – hittar vi tillbaka bara det kommer bättre filmer?

Antalet biobesök kraschade under coronapandemin och har inte helt återhämtat sig. 2023 verkar stanna på cirka en miljon besök färre än åren innan pandemin – men biograferna ser hoppfullt på framtiden.

Globalt har flera av årets storfilmer floppat, åtminstone om vi ska tro sociala medier och förstå-sig-påare. Och konkreta siffror.

Med undantag för årets framgångssagor, Barbie och Oppenheimer, har de flesta blockbuster-filmerna genererat mindre inkomster än vad filmer av en viss kaliber traditionellt har gjort.

Ser vi på Indiana Jones and the Dial of Destiny, på Transformers: Rise of the Beasts eller live action-versionen av Lilla Sjöjungfrun kan vi utan att överdriva konstatera att vare sig besökarantal eller biljettintäkter har varit på en nivå som dylika filmer förr har kunnat räkna med.

En av få storfilmer från i år som varken totalsågats av fansen eller misslyckats vid biljettkassorna är Guardians of the Galaxy vol. 3, den sista i James Gunns Guardians-trilogi inom Marvels filmuniversum.

Räknar vi ihop produktionskostnader och kostnader för distribution och marknadsföring går det till och med att säga att nästan inga av årets storfilmer har gått på vinst, eller åtminstone gjort ett magert resultat.

Amerikanska filmsajten Indiewire hävdade i slutet av november att endast en av filmerna med en produktionsbudget på över 200 miljoner dollar har gått på vinst: Guardians of the Galaxy, Vol. 3.

Hur sant det påståendet är vet enbart direktörerna i Hollywood. Men det vi vet är att biografbesöken minskat och därmed även biljettintäkterna, och konkreta bevis på det går att hitta också här hemma.

För få filmer?

Det totala antalet biobesök per år i Finland låg på mellan 7 och 9 miljoner under 2010-talet. 2020 och 2021 rasade antalet biobesök på grund av coronapandemin, men de har inte återhämtat sig.

2022 fick man gå på bio som normalt nästan hela året, men antalet biobesök stannade ändå på 5,8 miljoner stycken. Fram till mitten av november i år hade det gjorts 6,7 miljoner biobesök i Finland.

Bortfallet syns såklart även i biljettintäkterna. 2022 blev intäkterna 72,3 miljoner euro, vilket är betydligt mindre än rekordåret 2017, då biljettintäkterna var 98,4 miljoner euro.

Biobesöken minskar, men kurvan pekar uppåt. Det totala antalet registrerade biobesök i Finland per år. Siffrorna för 2023 är senast uppdaterade i november. Det "förväntade resultatet" bygger på medeltalet per månad och visar ungefär vad det slutliga talet blir.

Däremot pekar kurvan rejält uppåt, och förhoppningarna är stora för att nästa år, eller senast den andra halvan av det här decenniet, medför en återgång till siffrorna innan pandemin.

Hannele Wolff-Mannila, marknadsförings- och försäljningschef på landets största biografkedja Finnkino, säger att situationen både oroar och ändå inte.

– Vi är nu på ungefär 85 procent av de nivåerna vi hade innan pandemin, det gäller alla kundgrupper, berättar Wolff-Mannila.

Enligt Wolff-Mannila är det ett av de stora problemen just nu mängden Hollywoodfilmer som kommer ut.

– Från Hollywood kommer det nu färre filmer än vanligt, på grund av den nu avslutade skådespelarstrejken som sköt upp flera filmer. Det kommer att påverka siffrorna åtminstone nästa år, för det kommer inte lika många filmer som det kanske brukar, säger hon.

– Men vår erfarenhet är att då det väl kommer en film som får synlighet och skapar ett intresse så vill nog folk gå på bio.

Också pandemin satte käppar i många produktioners hjul. Men i Finland finns ett särdrag som brukar hjälpa biograferna på traven, också om amerikanerna hamnar i en svacka.

”Brist på biovänliga inhemska filmer” en orsak

I Finland är inhemska filmer ofta bland de mest sedda på bio. Fram till november var Aki Kaurismäkis succéfilm Höstlöv som faller den femte mest sedda filmen i Finland i år. Barnfilmen Risto Räppääjä ja villi kone fanns på plats sex, och actionfilmen Sisu på plats åtta.

Ifjol var den tredje Mielensäpahoittaja-filmen den tredje mest sedda biofilmen med över 200 000 biobesök, och 2017 var den nya versionen av Okänd soldat överlägsen etta i biosalongerna, med nästan en miljon biobesök på årets sista två månader. Varje år letar flera inhemska filmer sig in bland de mest sedda.

Enligt Aku Jaakkola, vd på kedjan Bio Rex Cinemas, är det en brist på just inhemska succéer som är en av orsakerna bakom publiksiffrorna. Det har kommit färre ”biovänliga”, inhemska filmer i år än tidigare, enligt Jaakkola.

Det kommer inte så många filmer som är, så att säga, biograf-filmer

– Det är en innehållsfråga. Det kommer inte så många filmer som är så att säga biograf-filmer, säger Jaakkola.

Petri Peltonen, statistik- och forskningssakkunnig på Finlands filmstiftelse, säger att det i Finland, till skillnad från många andra länder, gått rätt bra för biofältet efter coronan, och att det är fint att många nya biografer öppnat runtom i landet.

Likt Wolff-Mannila säger han att ett bra, väl marknadsfört innehåll nog fortsätter locka besökare till biograferna. Det anser också Aku Jaakkola.

Enligt Jaakkola brukade Bio Rex-grundare, producenten Ilkka Matila, fråga om ”berättelsen är tillräckligt stor för vita duken”. Jaakkola tror starkt på att en bra story är det som avgör, inte produktionskostnader eller något annat.

– Filmen Lapua 1976 gjordes med små krafter men lockade stor publik. Om innehållet är intressant går nog folk på bio, säger Aku Jaakkola.

En teori om vad som gjort att antalet biobesök i många länder inte återhämtat sig från pandemitiderna är att streamingtjänsterna seglade upp som en dominant kraft under restriktionsåren.

Netflix fick sällskap av HBO Max, Disney+ och flera andra tjänster späckade med material. I juni 2021 öppnade Disney Pandoras ask då Black Widow hade premiär på streamingsajten och i biograferna samtidigt.

Det blev inte den nya normen men där vhs- och dvd-filmer tidigare kom till försäljning minst fyra månader efter biopremiären, har intervallet krympt till så lite som två månader idag. Kan det här påverka intresset för biobesök?

– Säkert har streamingen påverkat på något sätt. Våra undersökningar visar ändå att de som tittar på mycket film på streamingtjänster också oftare går på bio, säger Finnkinos Hannele Wolff-Mannila.

Mest sedda filmer i Finland genom tiderna. De mest sedda filmerna fram till november 2023. Inklusive nypremiärer och sporadiska visningar. Barbie är den enda filmen från i år som kvalar in bland de 15 mest sedda filmerna i Finland sedan 1990. Bara ytterligare fem filmer har någonsin fått över 600 000 biobesökare i Finland: Vinterkriget (1989), Star Wars Episode VII (2015), Pahat pojat (2003), Uuno Turhapuro (1973) samt Uuno i Psanien (1985).

Superhjältefilmernas svansång?

På sociala medier pratas det också om att en del av publiken har tröttnat på vad som många upplever som repetitiva superhjältefilmer, eller actionfilmer överlag.

Teorin om den så kallade ”franchise-tröttheten” går ut på att det har kommit för många filmer ur samma serie, samma franchise. Man ifrågasätter hur många superhjältefilmer Marvel och DC kan ge ut, om det verkligen behövs en femte Indiana Jones-film, eller om Disneys nyversioner av gamla klassiker är det som publiken vill ha.

Kritiker har hyllat stjärnskottet Iman Vellanis insats i The Marvels. Biosalongerna världen över har dock gapat ovanligt tomma för en storfilm då The Marvels visats.

Bästa exemplet på detta är The Marvels, som hade premiär i november och än så länge varit en monumental flopp både i Finland och globalt. Marvel Studios går mot förluster på hundratals miljoner dollar för The Marvels, och i Finland har bara kring 30 000 personer sett filmen.

Aku Jaakkola säger att den filmen på grund av strejken i Hollywood inte marknadsfördes lika hårt som andra, och Hannele Wolff-Mannila vågar inte dra slutsatser om superhjältefilmernas framtid.

Det kan även påpekas att superhjälte-hatande Martin Scorceses maratonfilm Killers of the Flower Moon inte heller blev en hit. Än så länge är inkomsterna tiotals, kanske hundratals miljoner dollar mindre än utgifterna, och i Finland har den bara fått drygt 50 000 tittare.

En annan del av publiken säger sig ha tröttnat på ett upplevt överutbud av politisk korrekthet och moralpredikan i storfilmerna. För dem, påpekar Jaakkola, finns det hopp, då nygamla Disney-bossen Bob Iger nyligen sade att bolagets filmer borde fokusera mer på kvalitet än på att ”sända budskap”.

Det är ändå kända varumärken som fortsätter dominera premiärkalendrarna. Nästa år kommer bland annat Dune: Part Two och Deadpool 3, och förhoppningen är att filmer som dessa ska kunna dra ett stort lass.

Tiden får utvisa om den saknade miljonen besökare kan hitta tillbaka till salarna igen.