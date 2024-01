Torbjörn Kevin tycker att Sauli Niinistö blivit mindre snarstucken med åren – Natoprocessen blir hans arv

Natomedlemskapet kommer för alltid att prägla Sauli Niinistös presidentskap, tror journalisten Torbjörn Kevin.

När journalisten Torbjörn Kevin ombeds nämna en sak som han tror Sauli Niinistös presidentperiod kommer att bli ihågkommen för, går tankarna omedelbart till de dramatiska händelserna våren 2022.

Ryssland hade angripit Ukraina. Finland stod plötsligt inför en ny säkerhetspolitisk verklighet. Om Finland någonsin skulle gå med i Nato, så var tiden nu inne.

Men för att förankra medlemskapet hos majoriteten av folket krävdes skicklig retorik och diplomati under veckorna efter Rysslands angrepp, framför allt från president Sauli Niinistö och statsminister Sanna Marin.

– Niinistös skicklighet gick ut på att så kraftigt som möjligt signalera att Finland nu är på väg in i Nato, men utan att ändå säga det, säger Torbjörn Kevin vars politiska analyser, inte minst gällande presidenten och presidentmakten, har rönt bred uppskattning.

Balansgången var delikat men viktig, enligt Kevin. Det gjorde det lättare för folkmajoriteten att säga ja till ett Natomedlemskap.

– Den utrikespolitiska ledningen hade tydligen inte ens för varandra avslöjat var man stod i Natofrågan, det var liksom underförstått, säger Kevin och hänvisar till uppgifter i veteranjournalisten Risto Uimonens färska bok om Sauli Niinistö.

Torbjörn Kevin Journalist, 72 år, bor i Åbo. Chefredaktör för Åbo Underrättelser från 1987 fram till pensioneringen 2014. Intresserade på allvar sig för presidentens maktbefogenheter i slutet av 1980-talet när han började skriva ledartexter för Åbo Underrättelser. Nämner Mauno Koivisto som den av våra presidenter som fascinerar mest: ”Han var mångbottnad och hade en benägenhet för principiella resonemang som ofta misstolkades som otydligheter men som i mina ögon inte var det.”

Folkopinionen vände på dramatiskt sätt

Till saken hörde också att Sauli Niinistö själv vid upprepade tillfällen under åren sagt att om Finland ska in i Nato så ska det ske via en folkomröstning.

– Man hade lovat en folkomröstning, som man på något sätt måste dra sig ur. Och det lyckades man med.

Nato-opinionen i Finland vände på ett dramatiskt sätt våren 2022.

Med presidentens makt som passion. Torbjörn Kevin har kommenterat, analyserat och talat om presidentens roll sen slutet av 1980-talet.

– När det kniper så följer nog folket de politiska ledarna. Men då gäller det för ledarna att formulera sig som om frågan inte är avgjord.

Att det blir Natomedlemskapet och händelserna som ledde fram till det som i framtiden kommer att definiera Niinistös presidentskap ser Kevin som ofrånkomligt.

– Det kommer att skrivas fler böcker om det, och det tål det också att göras. Det var en helt exceptionell process som inbegrep många av våra politiska ledare.

Niinistö tänker medan han talar

President Sauli Niinistö att uttrycka sig är numera välkänt. De ibland lite udda ordvalen, den kantiga ordföljden och de bekymrade rynkorna i pannan har blivit Niinistös varumärke.

Det har också roat komiker och fått språkvetare att jämföra Niinistö med figuren Yoda i Star Wars-universumet.

Ibland har Niinistö jämförts med Mauno Koivisto, en annan president med rötter i Egentliga Finland och en förkärlek för mångtydiga budskap.

Kevin tror att uttryckssättet kan vara ett skäl till att Niinistös är så populär bland många väljare.

– Han inger förtroende i den meningen att han verkar tänka väldigt mycket medan han pratar. Han är ingen frasmakare och ingen som gillar floskler.

Att Niinistö skulle uttrycka sig kryptiskt köper inte Kevin heller.

– Han har kallats svårtolkad men jag har aldrig haft svårigheter att tolka honom. Det gäller bara att lyssna aktivt på vad han säger.

Niinistös språkkunskaper verkar också ha förbättrats under åren, särskilt svenskan. Kevin tror att den nära relationen till Sverige spelat in och fått Niinistö att vilja behärska språket bättre.

– Redan innan Ryssland anföll Ukraina så hade vi ett intensifierat försvararbete på gång med Sverige. Det var tydligt en fråga som är viktig för Niinistö.

”Visar vem som är i offside”

Sauli Niinistö har blivit känd som en president som är mån om sitt revir och ibland tänjer på det. När politiker inte stått högt i kurs hos Niinistö har de känt av det.

– Nu har jag ju inte själv de insikterna, men jag har låtit mig berättas av många att Niinistö ganska tydligt visar vem som hamnat offside i utrikespolitiken, säger Torbjörn Kevin.

Kevin nämner ex-statsministern och numera presidentkandidaten Alexander Stubb (Saml) och tidigare SFP-ordföranden Carl Haglund som exempel. Båda två flaggade öppet för ett Natomedlemskap redan för flera år sedan då den övriga utrikespolitiska ledningen – inklusive Niinistö – inte var med på noterna.

Det föll inte i god jord hos Sauli Niinistö, menar Kevin.

– Jag tror att Haglund lämnade partiordförandeposten tidigare än väntat för att han ansåg sig ha hamnat i bakvatten gällande relationen till Niinistö.

Niinistö har av kritiker ibland beskrivits som snarstucken och som en person som länge minns gamla oförrätter.

Kevin känner igen beskrivningen men tycker egenskapen inte varit lika framträdande på senare år.

– När man blir varm i kläderna så blir man mindre snarstucken och mera avslappnad. Det märks nog hos honom.

SFP:s tidigare ordförande Carl Haglund ville inte kommentera Torbjörn Kevins uttalande.

