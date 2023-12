Julgubben och troll har blåst liv i de underjordiska gångarna i Tytyri gruva

Barnfamiljerna har hittat till Tytyri upplevelsegruva i Lojo. Det nya konceptet har blivit en succé och besökarantalet har ökat med upp till 300 procent per månad.

För ett år sedan gick diskussionerna heta kring framtiden för Tytyri upplevelsegruva i Lojo. Många av politikerna var trötta på att den gick på minus och trodde inte på de långsiktiga planerna på förnyelse.

Bildtext I julgubbens gruva kan man bland annat besöka hans kök och hans bastu. Bild: Minna Almark / Yle gruvor,turism,turistbranschen,Lojo

Men nu har upplevelsegruvan fått ny fart. I våras började Lojos nya turismchef Jarkko Koskenmäki jobba på att förnya gruvan tillsammans med helt nytt team.

– Vi lade märke till att besökarantalet var det samma år efter år och att många besökare inte återvände hit till upplevelsegruvan.

I juli öppnade den nya trollgrottan

Både tiden och budgeten var knapp för Koskenmäki och hans team och det gällde att fatta snabba beslut för att blåsa nytt liv i verksamheten.

– Vi hade varken tid eller pengar att göra några stora utsvävningar, så vi var tvungna att hitta ett tydligt koncept som var lätt att förverkliga, säger han.

Fakta Tytyri upplevelsegruva Öppna Tytyrigruvan ligger mitt i Lojo stad

Gruvan är 400 meter djup

Man har brutit kalk i gruvan sedan år 1897

Företaget Nordkalk bryter fortfarande kalk i gruvan 370 meter under jorden

Nätverket av tunnlar är totalt 60 kilometer långt och löper kors och tvärs under Lojo sjö

Sedan år 1998 testar bolaget Kone sina hissar i ett oanvänt gruvschakt. Därför finns Finlands snabbaste hiss i Tytyri gruva

Ett gruvmuseum öppnade för allmänheten år 1988. Det är 80 meter under marken

Jul i gruvan är öppen 8.11–31.12.2023

Trollgrottan är öppen 3.1–17.3.2024 och 3.4–13.10.2024

Påskhäxans grotta är öppen 20.3–31.3.2024

Konstutställningen ”Porslin i Jordens Djup” pågår 1.9–31.12.2023

Fokus blev betydligt starkare på barnfamiljer och den första juli öppnade trollgrottan. Bara under juli månad var besökarantalet 8 000, det vill säga mellan 300 och 400 besökare per dag. Det har inneburit en tillväxt på upp till 300 procent per månad jämfört med tidigare år

Bildtext Turismchef Jarkko Koskenmäki fortsätter utveckla Tytyri upplevelsegruva med de medel som finns till hands. Bild: Yle / Minna Almark gruvor,turism,turistbranschen,Lojo

Över 30 000 har besökt upplevelsegruvan efter att den öppnade i juli, vilket överstiger målet på 25 000 per år. Turismchef Jarkko Koskenmäki är mer än nöjd.

– Jag är själv överraskad över hur snabbt vi lyckades nå vårt mål. Det är en stark positiv signal om att vi har möjligheter att utvecklas vidare.

Många återvänder till gruvan

Just nu ser det ut som om verksamheten gör ett nollresultat det här året. Jarkko Koskenmäki är övertygad om att nästa år kommer att gå på plus och att upplevelsegruvan blir en inkomstkälla för Lojo. I vilket fall som helst finns det inte längre ekonomiska argument för att stänga upplevelsegruvan, menar han.

Viktigast för Koskenmäki är ändå responsen från kunderna. Nästan alla besökare uppger att de är nöjda och säger att de planerar att komma på nytt.

– Varje vecka stöter jag på kunder som säger att de besöker gruvan för tredje gången det här året, säger Jarkko Koskenmäki.

Julgubben förvarar sina klappar i Tytyri

För tillfället sover trollen sin vintersömn och i stället har julgubben flyttat in i de underjordiska gångarna. Här kan han vila på vägen från Korvatunturi i Lappland och alla hans hemligheter och julklappar är i säkerhet långt under marken.

Bildtext Livia Sinisalmi berättade åt julgubben var hon skulle fira jul. Bild: Minna Almark / Yle gruvor,turism,turistbranschen,Lojo,julgubben

Jul i grottan har varit öppen sedan 8 november och stänger på nyårsafton. Efter det flyttar trollet Rönni tillbaka till gruvgångarna.

– Vi har lyckats bra med att locka hit barnfamiljer. Det som har överraskat oss mest är hur många utländska gäster som har hittat hit, säger servicerådgivare Katri Kohonen.

Hon gissar att de många utländska besökarna kommer tack vare att Lojo finns nära huvudstadsregionen. Kohonen menar också att många stannar kvar i Lojo för att äta och till och med övernatta.

Gruvan fortsätter utvecklas med små medel

Tytyri upplevelsegruva har varit ett hett samtalsämne bland politikerna i Lojo. Det akuta hotet att stänga gruvan verkar vara avvärjt, men politikerna har inte heller velat ge några långsiktiga ekonomiska löften.

Tytyri upplevelsegruva utvecklas inom ramen för turismens budget, säger Jarkko Koskenmäki.

– Vi fortsätter som tidigare år och det finns inga löften om några större investeringar. Men det betyder förstås inte att vi inte kan utvecklas. Det senaste året bevisar att man kan göra fina saker också med små summor.