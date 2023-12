Behöver du hjälp med julklappsrimmen? Jenny, Jens och Kike diktar luriga och kluriga rim till årets julklappar

Yllesockor till morfar, vinylskiva till svärsonen, hörlurar till tonåringen - roligare att överräcka presenten med ett tillhörande rim, men det kan vara knepigt värre att komma på ett! Ingen panik i stugan, Yle Vegas rimpatrull står till din tjänst.

Lördagen den 16 december mellan klockan 9:03 och 12.00 rimmar Kike Bertell tillsammans med språkexperten Jenny Sylvin och journalisten Jens Berg julklappsrim till lyssnarnas klappar i Yle Vega.

Skicka in dina önskemål om julklappsrim via formuläret nedan. Berätta vilken julklapp som behöver ett rim och gärna något om mottagaren i fråga, något som kan hjälpa rimpatrullen på traven. Du kan också ringa in ditt önskemål under direktsändning till nummer 0600-11 12 13.