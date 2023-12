Veli-Pekka Säikkälä är ansiktet utåt för kampen mot Tesla i Sverige: ”Vissa skojar att svenska fack borde få Nobels fredspris”

Sverigefinländaren Veli-Pekka Säikkälä är avtalssekreterare på IF Metall. Han förhandlar just nu med företaget som leds av världens rikaste man.

I över sex veckor har IF Metall stridit mot elbilsjätten Tesla i Sverige. Parterna har träffats tre gånger, men man är fortfarande kvar på ruta ett. Tesla vägrar teckna kollektivavtal och IF Metall vägrar acceptera att man inte följer den svenska modellen.

– Det är fryst läge, vi har inte kommit någonstans, säger Veli-Pekka Säikkälä, avtalssekreterare på IF Metall.

Veli-Pekka Säikkälä kom till Sverige när han var två år gammal, men har inte tappat sin finska. När han intervjuas av Yles finskspråkiga korrespondent pratar han flytande finska, trots svåra fackliga termer.

Men det går lättare på svenska, säger han när Svenska Yle tar över.

– Ibland måste jag söka efter vissa ord, säger Säikkälä när vi träffar honom på kontoret på Olof Palmes gata i centrala Stockholm.

Bildtext Veli-Pekka Säikkälä har en av IF Metalls högsta titlar, och är den som leder kampen för att Tesla ska skriva kollektivavtal. Bild: Lucas Dahlström / Yle IF Metall

Säikkälä har blivit ansiktet utåt för IF Metalls kamp mot Tesla. Intervjuerna avlöser varandra och alla undrar hur långt facket vågar gå i konflikten med ett av världens mest kända företag. Svaret är att man inte kommer sluta med åtgärderna innan Tesla tecknat ett kollektivavtal i Sverige.

Det här oberoende av vad Teslas grundare och vd Elon Musk tycker, och vad IF Metall tycker om honom.

– Det spelar ingen roll vad jag tycker om Elon Musk, jag känner inte honom. Jag vill ha ett kollektivavtal med TM Sweden AB, säger Säikkälä.

IF Metall: Tesla har sämre avtal

Elon Musk är en känd motståndare mot facklig organisering och det är en principfråga för honom att inte teckna kollektivavtal. Han har kallat konflikten i Sverige ”galen”.

I en av få kommentarer till svenska medier har Tesla sagt att man följer svenska arbetsmarknadsregler och att man redan nu erbjuder likvärdiga eller bättre avtal än de som omfattas av kollektiva förhandlingar.

Arbetare på Tesla vittnar ändå om arbetsmiljön lider av avsaknaden av kollektivavtal. En Tesla-arbetare säger till DN att många inte vågar yttra sig eller ha en åsikt om det som är mindre bra på arbetsplatsen.

Bildtext En av de omkring 50 000 Teslabilar som rullar på svenska vägar åker förbi IF Metalls kontor i centrala Stockholm. Bild: Lucas Dahlström / Yle IF Metall

IF Metall menar också att Tesla inte har samma pensionslösningar, arbetstidsförkortning eller försäkringar som ingår i kollektivavtalet.

Veli-Pekka Säikkälä säger att förhandlingarna med Tesla är svåra då elbilsjätten, enligt honom, inte svarar på vad som är problemet med kollektivavtalen.

– Tesla säger bara att de inte vill ha kollektivavtal. Om de skulle säga vad problemet är då kan vi diskutera och vi brukar kunna hitta lösningar, säger Säikkälä.

Svenska Yle har utan framgång försökt nå Tesla.

Ett enat Norden

Det är 120 arbetare inom IF Metalls avtalsområde på Tesla som är ute i strejk just nu. Avtalsområdet omfattar alla anställda som servar bilar på Teslas verkstäder, och omkring 60 procent av dem är medlemmar i IF Metall.

Flera andra fackförbund har anslutit sig till konflikten med stödåtgärder, bland annat Målarna, Elektrikerna, Musikerförbundet och Transport.

Det pågår för tillfället en rättsprocess där Tesla stämmer svenska staten för att all post till bolaget i Sverige blockeras som en stödåtgärd. Det här innebär att nummerskyltar till nyregistrerade bilar inte levereras, något som Tesla anser utgör en ”diskriminerande attack”.

I torsdags meddelade Bil- och transportbranschens arbetarförbund AKT i Finland att de går med i kampen mot Tesla.

Bildtext Från och med den 20 december kommer AKT:s hamnarbetare att sluta stuva och nedmontera Teslabilar som ska till Sverige, om inte Tesla tecknat kollektivavtal i Sverige innan dess. Bild: Henrietta Hassinen / Yle fackförbund,Hagnäs,Bil- och transportbranschens arbetarförbund (AKT),Finlands post- och logistikunion PAU

Beslutet togs efter att IF Metall bett AKT om hjälp. Tidigare har danska och norska fackförbund anslutit sig till konflikten.

– Det här visar att vi har ett brett stöd i Norden för det här. Det är viktigt med kollektivavtal, det är så vi reglerar löner och andra villkor och så bör också Tesla göra, säger Säikkälä.

Förväntar du dig att konflikten sprider sig till andra länder?

– Jag vill att den här konflikten ska ta slut väldigt snabbt. Jag vill att Tesla skriver på ett kollektivavtal, då är det här slut. Det är bäst för deras kunder, för deras varumärke och för våra medlemmar.

Enligt Säikkälä är det nödvändigt att be de nordiska grannarna om hjälp då Tesla genom omvägar forslar bilar och personal till Sverige för att kringgå strejken och stödåtgärderna.

Är den svenska modellen föråldrad?

Tesla är inte det enda multinationella företaget som inte vill teckna kollektivavtal. Bland annat motsätter sig svenska Spotify kollektivavtal.

Det finns de som menar att den svenska modellen med kollektivavtal är föråldrad i en tid av globalisering. Veli-Pekka Säikkälä håller inte med.

– Jag tror att många som tittar på oss runt om i världen är avundsjuka på vår modell. Vi har väldigt lite konfliktdagar, och man skojar om att de svenska fackföreningarna borde få Nobels fredspris för att de är så snälla.

Trots att Sverige har den största arbetsmarknaden i Norden har landet det klart lägsta genomsnittliga antalet förlorade arbetsdagar per år.

Bildtext För Teslaägare har strejken inneburit att det blivit svårt att få service. Vissa har åkt över till Danmark för att exempelvis byta till vinterdäck. Bild: Lucas Dahlström / Yle IF Metall,tesla

Till skillnad från Finland har Sverige inte allmängiltigförklarade kollektivavtal. I Sverige är det arbetsmarknadens parter som råder över avtalen och flera nya avtal tecknas varje år. 90 procent av Sveriges arbetare omfattas av kollektivavtal och kring 60 procent av arbetarna är fackligt anslutna.

Enligt Säikkälä hotar Teslas motstånd mot kollektivavtal den svenska modellen.

– Om Tesla inte skriver kollektivavtal, varför skulle då andra verkstäder göra det? Vi kan inte låta en så här stor spelare vara.

Vissa har liknat IF Metalls kamp med Davids kamp mot jätten Goliat. Sådana liknelser vill Säikkälä inte göra.

– Vi förhandlar med Tesla i Sverige, men om andra vill göra den liknelsen så får de. Då kan man väl säga att om Goliat är världens rikaste man så får han kämpa mot världens starkaste arbetarförbund.