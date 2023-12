EU enades om lagförslag om hur artificiell intelligens ska regleras

Det är frågan om ett av världens första heltäckande försök att begränsa användningen av AI, såsom chatGPS, som utvecklas i rask takt.

Beslutsfattarna inom EU nådde en överenskommelse om en ny omfattande lag som reglerar användningen av artificiell intelligens inom unionen.

Thierry Breton, kommissionär för den inre marknaden, konstaterade på medietjänsten X att EU blir världens första kontinent med tydliga regler för användningen av AI.

Överenskommelsen nåddes efter mer än 36 timmars förhandlingar mellan representanter för EU-parlamentet, EU-kommissionen och ministerrådet.

Frågan om hur hårt verktyg som ChatGPT ska regleras var en av de svåraste frågorna. Vissa EU-länder har befarat att regleringen blir så hård att den skadar utvecklingen av europeiska tjänster såsom tyska Aleph Alpha och franska Mistral AI.

Också ansiktsigenkänning på allmänna platser var ett svårt tema i förhandlingarna.

Det fanns krav på att tekniken ska få användas av polis och säkerhetstjänst, men enligt uppgörelsen förbjuds användningen av tekniken i realtid, dock med vissa undantag med just säkerhetsaspekten i åtanke.

Lagförslaget måste ännu godkännas av EU-parlamentet och medlemsländerna i ministerrådet, men enligt bedömare är det svåraste arbetet nu gjort.

”Europa visar vägen för resten av världen”

– Europa har nu fungerat som vägvisare och begripit att dess roll som en världsomfattande standardsättare är viktig, sa ansvariga kommissionären Breton som var med och förhandlade fram lagförslaget.

The AI Act-lagen utgör en global modell för andra länder som vill tillgodogöra sig AI-teknologi men samtidigt skydda sig mot eventuella hotbilder såsom spridning av falsk information på nätet och äventyrande av nationell säkerhet, skriver The New York Times.

Bestämmelserna är tänkta att börja gälla år 2025. Företag som bryter mot reglerna ska kunna bötfällas med upp till 35 miljoner euro eller sju procent av omsättningen, beroende på vilket belopp som blir störst.

Förhandlingar om artificiell intelligens har förts inom EU sedan år 2019. Förhandlingarna intensifierades efter att ChatGPT lanserades i fjol och snabbt blev en jätteaktör att räkna med.

Källor: AP, AFP, Reuters, The New York Times