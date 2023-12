Sprang ut på banan då finalen höll på att avgöras – Rosie Brennan tvingades väja för svensk tränare: ”Hoppas det blir något straff”

Damer:

1. Emma Ribom SWE 3.38,88

2. Kristine Stavås Skistad NOR +0,60

3. Linn Svahn SWE +0,81

4. Rosie Brennan USA +2,04

5. Jessie Diggins USA +3,44

6. Moa Lundgren SWE +18,85

------------

8. Kerttu Niskanen FIN

11. Tiia Olkkonen FIN

Herrar:

1. Johannes Høsflot Klæbo NOR 3.12,06

2. Erik Valnes NOR + 3,35

3. James Schoonmaker USA + 4,80

4. Ben Ogden USA + 7,06

5. Håvard S. Taugbøl NOR + 12,00

6. Even Northug NOR + 18,78

----------

15. Iivo Niskanen FIN

18. Lauri Vuorinen FIN

22. Niilo Moilanen FIN

24. Juuso Haarala FIN

28. Joni Mäki FIN