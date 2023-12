Maja Mannila är redo att erövra världen: ”Den här musiken är mer attraktiv utomlands än i Finland”

I november gav finlandssvenska jazzmusikern Maja Mannila ut sin andra skiva. Nu är siktet allt mer ställt på en internationell karriär.

Seasons är den andra skivan som Maja Mannila ger ut. Genren är på sätt och vis jazz, men Mannila påpekar att jazzen i dag ser annorlunda ut än i fornstora dar.

Jazz är inte längre uteslutande den svårbegripliga musik som amerikanska komiker älskar att driva med. Enligt Mannila har musikstilen hittat tillbaka till sina rötter. Ska vi vara petnoga, som Maja Mannila gärna är, är det kanske inte ens specifikt jazz hon utövar, utan BAM.

– Jazz är kanske lite ett föråldrat begrepp. Folk talar allt oftare om BAM, som står för black american music. Vilket kanske är ett mer korrekt begrepp skulle jag säga, för den moderna jazzen, säger Mannila.

Varför gillar Maja inte sitt piano? Och vad sade Majas mamma om en tråkig konsertpublik? Lyssna på hela intervjun med Maja Mannila på Arenan.

Kulturnytt: Skivaktuella Maja Mannila: Jazz är ett lite förlådrat begrepp 18 min 18 min

BAM som paraplygenre innehåller en rad stilar, som soul, R'n'B, gospel och funk, och många listar hellre jazz som en subgenre bland alla andra. Oavsett säger Maja Mannila att det är viktigt att respektera bakgrunden.

– Det här är sådana stilar som är black american music från början. Och det är det vi håller på med och vi respekterar och uppskattar den musiken, säger hon.

Stora världen i sikte

”Vi” är Maja Mannila Trio, en triad bestående av Maja själv, Johannes Granroth på (sexsträngad!) bas och Severi Sorjonen på trummor.

Granroth är också Mannilas sambo och alltiallo; tillsammans har de producerat i praktiken hela Sessions själva.

Trion formades 2018 och har med åren blivit en tätt sammansvetsad familj, och samarbetet har helt klart fungerat då framtiden ser ljus ut.

Under hösten har det blivit såväl festivalspelningar i Tyskland, residensvistelse och nätverkande i London och showcase-konsert i Sverige.

– Tack vare det har vi på våren en turné i Sverige!

Dessutom hägrar ett skivkontrakt med ett stort, tyskt skivbolag.

– Jag vet inte hur hemligt det här är? Tror inte det är så hemligt: Vi har inlett förhandlingar med skivbolaget Act, ett stort bolag inom jazzmusiken som till exempel pianisten Iiro Rantala också har kontrakt med.

Rantala har hjälpt Maja Mannila Trio med såväl konserterna och skivbolagsförhandlingarna i Tyskland, berättar Mannila.

Det står helt klart att Maja Mannila Trio siktar på en internationell karriär. Det beror delvis på det relativt svala intresset i Finland.

– Nog finns det förstås en skara som gillar vår musik här också. Men jag tror den här musiken är mer attraktiv i till exempel Tyskland och Sverige.

– Det har varit mer lyckat de få gånger vi har fått spela utomlands, konstaterar Mannila.

Vådan av att vara musiker

Debutalbumet Up and down kom hösten 2022, och Mannila beskriver det som att den skivan tog hela hennes liv att producera.

Hon kommer från en musikerfamilj, och misstänker att en del konstnärlig angst smittat av sig av föräldrarna.

– Alla dom här tvivlen och bluffsyndromen har kommit med i paketet. Min pappa håller ännu på med sin första skiva som han hållit på med i 40 år, så jag tänkte att ”kanske kan jag lära mig något av mina föräldrar och göra det lite snabbare”. Så det tog sen bara hälften av tiden, säger Mannila och skrattar.

Mannilas hela uppväxt och studieliv gick i musikens tecken. En del kanske minns henne som en av deltagarna i MGP 2012, och efter det deltog hon också i projektet Ung musiker, där de första låtarna som slutligen kom med på hennes debutskiva skapades.

Både mamma Johanna och pappa Kaarle har bidragit till Majas musik, och på den nya skivan spelar lillasyster violin och yngsta lillebrodern sjunger på en av låtarna.

– Nu när jag säger det så måste jag ändå säga att vi tyvärr ändå inte gjort så gott som någonting som någon slags idyllisk familjeorkester.

Från svenska youtubers till jazzlegend

Mannilas musik är stilren black american music, med ett särskilt fokus på R'n'B och soul. Det finns även jazzigare inslag och mera poppiga låtar.

Den varierande dukningen kan härledas från att Maja Mannila har tagit intryck av flera olika artister.

Bland sina influenser listar hon bland annat svenska poprock-trion Dirty Loops, som blev kända med covers på Youtube för ett drygt årtionde sedan, och popikoner som Christina Aguilera och Beyoncé. Musiken har såklart funnits med sedan barnsben.

Bildtext En tidig musikalisk förebild var Ella Fitzgerald, här på en konsert i Schweiz 1984. Bild: EPA / Peter Schlegel Ella Fitzgerald

– Då jag var liten hade vi en massa skivor på hela tiden. Det var Pat Metheny, Earth Wind and Fire och Ella Fitzgerald, berättar Mannila.

Men numera har fokus skiftat från de gamla klassikerna och 00-talets megastjärnor.

– Nu idag är mina influenser till exempel Lalah Hathaway, en jättebra sångare, och Michael Mayo. Och en kompositör som varit med länge för mig är Salem al Fakir.