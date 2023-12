Betydligt fler uppdrag för Ingå FBK än tidigare år – nu rycker de ut från ny adress

För ett par veckor sedan flyttade Ingås avtalsbrandkår till adressen Täktervägen 38 där den splitternya brandstationen ståtar. Där delar de, precis som förut, lokaler med räddningsverket.

– Den har nog motsvarat våra förväntningar. Det är nytt, rent och fungerar, kommenterar Niclas Kauppala, kårchef för Ingå FBK, den nya stationen.

Vi träffas i bilhallen som tömts på fordon för invigningsfesten där bland annat kommundirektör Robert Nyman och välfärdsområdesdirektör Sanna Svahn hälsar gästerna välkomna.

Övriga dagar är alla bilplatser i hallen upptagna.

– Här finns en ambulans i beredskap, en reservambulans, en manskapsbil, en tankbil och en släckningsbil, berättar Kauppala.

Då det inte är fest på stationen är alla parkeringsplatser upptagna av räddningsfordon.

Stationen blev betydligt dyrare än kommunen först uppskattat. Priset blev sist och slutligen 4,1 miljoner euro, alltså långt ifrån 1,6 miljoner man ursprungligen räknat med. Priset steg delvis för att stationen blev större än tänkt, men också för att kostnaderna för byggnadsmaterial ökade.

Niclas Kauppala säger att den största skillnaden om han jämför med den gamla stationen är att de numera har en smutsig och en ren del.

– En ren sida är där utrusningen är ren. På den smutsiga sidan tvättar vi utrustningen och oss själva efter en utryckning, de smutsiga sakerna kommer inte in på den rena sidan, förklarar han.

Tvättmaskinen för den lättare utrustningen står redo i väntan på den större maskinen som ska tvätta den tyngre utrustningen.

Avtalsbrandkåren sköter många uppdrag i till exempel skärgården, och assisterar även räddningsverket vid behov.

– Vi har en hel del samarbete och vi har ofta ambulansen med på våra övningar. Typiska övningar är återupplivning eller en trafikolycka där någon blivit fastklämd i bilen, säger Niclas Kauppala.

Ingå FBK extra viktig i skärgården

De vanligaste uppdragen under höst- och vinterhalvåret är skador orsakade av stormar. I övrigt sysselsätter trafikolyckor, gräsbränder och husbränder avtalsbrandkåren. I år har uppdragen varit exceptionellt många, hela 150 stycken då de normalt är kring 100. Niclas Kauppala vet ändå inte vad det höga antalet utryckningar beror på.

– Jag kan inte svara på det, om det är en tillfällighet eller om det kommer att fortsätta så här.

Styrelseordföranden Patrick Köhler och kårchef Niclas Kauppala ser gärna flera medlemmar i Ingå FBK. Alla som fyllt 10 år är välkomna.

Även om bemanningen är tillräcklig för tillfället så hoppas de på flera ivriga brandkårister.

– Det är ju en fullständigt frivillig verksamhet så vi har alla jobb, en del skiftesjobb, så det innebär en del begränsningar vad gäller hur många som finns tillgängliga, speciellt dagstid. Det är guld värt att det finns de som kan ge sig tid då det sker en olycka. Alla är välkomna, det går bra att bara komma och prova, säger Köhler.

Han förklarar att det uppstår en tom zon mitt i västra Nyland om inte Ingå FBK finns. Speciellt skärgården är beroende av dem.

– All form av räddningsuppdrag i skärgården som inte faller under gränsbevakningen eller sjöbevakningen har vi hand om. Under sommaren var vi till exempel på flera uppdrag ända till Raseborg och vi har varit till Kyrkslätt, berättar han.

Två ambulanser står parkerade vid den nya stationen.

Verksamheten lämpar sig kanske ändå inte för tidsoptimister. Kåren ska rycka ut inom åtta minuter från att larmet går.

– Du får ett textmeddelande och då tar du dig till brandstationen, klär på dig och då vi är fyra personer i släckningsbilen är vi klara för start, det ska ske inom åtta minuter. På natten får du gärna ha kläderna klara bredvid sängen, säger Kauppala.

Dörren till vänster leder till tvättrummet där man lämnar av sin smutsiga utrustning efter ett uppdrag.

Slapp hyra men miste även extra lokaler

Den nya stationen hyrs av räddningsverket och de har ett avtal på 25 år. Ursprungligen var tanken att också Ingå FBK skulle betala en hyra på 560 euro, en summa som FBK ansåg vara för hög.

Det visade sig ändå att välfärdsområdet inte vill ha några underhyresgäster vilket betyder att de betalar hela hyran. Ingå FBK får då i sin tur nöja sig med färre lokaler.

– Vi hade tänkt oss ett förråd som främst skulle betjäna ungdomsavdelningen, säger Patrick Köhler.

Västra Nylands välfärdsområde och Ingå FBK samsas om den nya brandstationen.

Välfärdsområdet låter ändå ungdomarna använda lokalerna. Däremot finns det inte plats för museifordonen och gammalt släckningsmaterial.

– För dem hyr vi en annan lokal för tillfället, berättar Köhler.