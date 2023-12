Behm tävlar om flest Emmapriser – Paradise Oskar, Isac Elliot och Averagekidluke bland de nominerade

Den inhemska musikbranschens största fest är Emma-galan, där årets insatser i musikvärlden belönas. Årets Emma-gala går av stapeln den 17 februari.

Sångaren och låtskrivaren Behm kammade hem hela sex nomineringar då de som tävlar om priser på Emmagalan i februari tillkännagavs på tisdagen.

Behm, känd för låtar som debuten Hei rakas och singlarna Sata vuotta och Olavi Uusivirta-duetten Viimeinen tanssi från i år, är nominerad för Årets album – hennes andra platta Merkittävät erot lanserades i september – Årets artist, Årets popartist, Årets låt (Viimeinen tanssi), Årets producent (för produktionen av sina egna låtar men även för Suvi Teräsniska) samt publikomröstningen till årets inhemska artist eller grupp.

Jag har gjort skivan hemma vid köksbordet med hörlurar Behm

Behm tycker själv att nomineringen till årets producent betyder mest för henne.

– Jag har gjort skivan hemma vid köksbordet med hörlurar. Den är väldigt hemstickad. Det känns väldigt viktigt, och jag hoppas det inspirerar många unga kvinnor att producera, säger hon.

Bildtext Landets Eurovisionshjälte Käärijä är nominerad i fyra kategorier. Bild: Katriina Laine / Yle Emma-gaala

Tävlingen för priset som Årets artist går hon mot Alma, ibe, Käärijä, Lauri Haav och Sexmane.

Alma är nominerad till fem pris och säger till Yle att hon förtjänar att vinna. Hon säger att hon är så stolt över sin skiva Time Machine.

– Den är en av de bästa i Finland. Det är härligt att folk har fattat det, säger Alma.

Averagekidluke och Axel Ehnström bland de finlandssvenska nominerade

Axel Ehnström, som slog igenom som Finlands Eurovisionsbidrag 2011 under artistnamnet Paradise Oskar, är nominerad i kategorin Årets musikskapare.

Han har bland annat skrivit musik för Youtubestjärnan Tuure Boelius i år, och tillsammans med bland annat Teemu Brunila skrev han Keiras UMK-låt No Business on the Dancefloor.

Bildtext Averagekidluke fotad i Tammerfors 2021. Bild: Sebastian Bergholm / Yle Tammerfors,rap

Förra galan vann Jonas Olsson priset. Han är i år nominerad i kategorin Årets producent, som han också vann i vintras.

Averagekidluke, egentligen Lucas Kihlman, är mednominerad till Årets rap och Årets artist för sitt samarbete med rapparen ibe. Isac Lundén, det vill säga Isac Elliot, är nominerad i kategorin Årets pop för skivan Kävi miten kävi, hans första finskspråkiga album.

