Skådespelaren Andre Braugher är död – känd från Brooklyn Nine-Nine

Den Emmy-prisbelönta skådespelaren Andre Braugher, känd från bland annat tv-serien Brooklyn Nine-Nine, har dött efter en kort tids sjukdom. Det uppgav hands publicist på tisdagen.

Braugher dog i måndags, 61 år gammal.

Han föddes i Chicago och hade examen från Stanford University och magisterexamen från Juilliard School. Han var gift med skådespelaren Ami Brabson och fick tre söner med henne. Familjen bodde i New Jersey.

Braugher spelade ofta polis under sin karriär.

Han spelade kapten Ray Holt i polissatirserien Brooklyn Nine-Nine i åtta säsonger åren 2013 till 2021. Han Emmy-nominerades för rollen fyra gånger och vann två pris för bästa biroll i en komediserie.

Bildtext Andre Brauger (till höger) spelade Ray Holt i polissatirserien Brooklyn Nine-Nine i åtta säsonger.

På 1990-talet spelade han detektiven Frank Pembleton i tv-serien Uppdrag: mord (Homicide) och vann sin första Emmy för rollen år 1998.

– Jag hade aldrig sett en skådespelare som han på tv. Hans rytmik var så unikt, säger Tom Fontana som skrivit och producerat tv-serien Uppdrag:mord till BBC.

Känt ansikte på teaterscener

Braugher vann en Emmy för huvudrollen i miniserien Thief år 2006 där han spelade Nick Atwater.

Sammanlagt samlade Braugher på sig elva Emmy-nomineringar.

Braugher var också ett bekant ansikte på New Yorks teaterscener.

Den senaste filmen han var med i är She Said från år 2022 där han spelade The New York Times-redaktören Dean Baquet.

Källor: Reuters, BBC