I Lappvik sjunger luciatåget på tre språk

Skolan i Lappvik by i Hangö är liten, men naggande god. Eller rättare sagt skolorna, för i samma byggnad existerar Lappvik skola och Lappohjan koulu i bästa sämja under samma tak.

I byggnaden finns också daghem på båda språken, rådgivningen och biblioteket.

För tillfället går endast elva elever i skolan, fem på svenska sidan och sex på svenska. Tillräckligt många för att bilda ett lite större luciatåg där alla får vara med, resonerade klasslärarna Alexandra Henriksson och Jessica Bäckman.

Bildtext Alexandra Henriksson är lärare i Lappvik skola som har klasserna 1–5. Bild: Christoffer Westerlund Lucia,skolor

Efter att ha övat sånger på finska, svenska och engelska är luciatåget nu redo för dagens fest där också föräldrar, byns pensionärer och andra är inbjudna.

Bildtext Jessica Bäckman undervisar i Lappohjan koulu. Bild: Christoffer Westerlund Lucia,skolor,sång

Tärnorna Aino Rinne, Janni Timonen och stjärngossarna Romeo Nevala och Atte Ratinen ser fram emot festen och tycker det ska bli spännande och roligt att sjunga inför publik. Luciasången löper som smort på både svenska och finska. På engelska framför de sången We Wish you a Merry Christmas.