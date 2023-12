Bokvakan är tillbaka och nu vill vi veta: Vilken tycker du är årets bästa bok?

Den 20 december är det dags för Bokvakan i Yle Vega. Då ska årets böcker och läsupplevelser diskuteras. Vi vill också veta vad just du har läst i år.

Sträckläste du Bitte Westerlunds uppgörelse med maken Jörn Donner i J&B ? Var det Britney Spears självbiografi som berörde dig mest? Kanske du slukade Augustprisvinnaren Andrev Waldens Jävla karlar eller Paul Lynchs Prophet Song ?

Oavsett vilket verk det var vill vi veta vad just du läst i år och vad du tyckte. Under Bokvakan 2023 som sänds på Yle Vega och på Arenan den 20 december mellan klockan 17:30 och 21:00 kommer vi att lista publikens favoriter – eller varför inte besvikelser? Under sändningen kommer man också kunna chatta med dom som är i studion. Medverkar gör Marit Lindqvist, Anne Hietanen, Lasse Garoff, Kia Svaetichin, Anna Dönsberg, Julie Ebbe och Simon Karlsson.

Vilken är din favoritbok, din bästa läsupplevelse eller största litteraturbesvikelse 2023? Svara i formuläret nedan eller i kommentarerna.