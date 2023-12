Så berörs Västnyland av torsdagens strejk – många bussar går men sopkärlen töms inte

Strejken berör flera arbetsplatser i regionen och inverkar bland annat på tömningen av sopkärl. Hamnarna står stilla och kollektivtrafiken påverkas.

Omkring 100 000 arbetare strejkar under torsdagen i protest mot regeringens politik.

De som vanligtvis använder sig av kollektivtrafik ska vara beredda på att tågtrafiken och så gott som all HRT:s buss- och spårtrafik står.

Bil- och transportbranschens arbetarförbund AKT har ändå meddelat att de kommer att se till att alla beväringar som hemförlovas ska få komma hem. Trots det har Nylands brigad i Ekenäs ordnat med egna bussar för de beväringar som har anmält att de behöver transport hem.

– Många ordnar egen skjuts, men vi har beställt fyra bussar, säger brigadens informatör Hanna Tallberg.

Brigadens bussar går till Österbotten, mot Åbo och Helsingfors.

Totalt hemförlovas cirka 450 beväringar från Nylands brigad på torsdagen.

Ingå skriver på sin webbplats att deras kollektivtrafik löper normalt. Busstrafiken i Sjundeå borde också löpa under strejken, men de som planerar åka buss uppmanas ändå följa med HRT:s meddelanden. Kommunen ordnar inte ersättande skoltransporter om bussturer ställs in med anledning av strejken. Sjundeå ordnar inte ersättande skoltransporter om bussturer ställs in.

Teresia Bergholm, turism- och kollektivtrafikassistent vid Raseborg, meddelar att Bosse-bussarna också går som normalt. Det samma gäller Hangö trafik och Salon tilausmatkat.

De lokala bussbolagen Ampers busstrafik och Wikströms busstrafik kör som vanligt, även till Helsingfors.

Också Vainios bussar strävar efter att köra enligt normal tidtabell.

Ingen lastning eller lossning i hamnarna

Verksamheten i hamnarna i Ingå och Hangö står också stilla under torsdagen.

”Strejken påverkar vår verksamhet på så sätt att alla våra terminaler är stängda. Det finns ingen hamnverksamhet, det gäller såväl terminalhantering och lastning och lossning av fartyg” skriver Sari De Meulder, vd för hamnoperatören Euroports, i ett e-postmeddelande till Yle Västnyland.

Stevenas vd Markku Mäkipere skriver att strejken innebär extra kostnader för övertidsarbete:

”Strejken tvingar rederierna att ändra på fartygens tidtabeller. En del av stuveriarbetet strävar vi att få färdigt innan strejken, om det bara är möjligt. En del av arbetet flyttas till arbetsdagarna efter strejken. Ändringarna i tidtabellen innebär extra kostnader för övertid. Det orsakar också extra utgifter om en del av arbetet flyttas till veckoslutet.”

I Ingå säger Thomas Bergman, vd för Inkoo shipping, att en dag inte har en så stor inverkan på hamnverksamheten.

– Vi har meddelat våra kunder så det har varit livlig trafik i dag, det är många som vill hämta lite extra, berättar han.

Ifall hamn- och terminaltrafiken skulle stå stilla i två dagar eller mera skulle det däremot ha en större inverkan, menar han.

– Många kunder har ett kontinuerligt behov av varorna de har hos oss, ett bra exempel är energiprodukter så som flis och träpellet, säger han.

Sopkärlen töms inte under torsdagen

Tömningen av sopkärl påverkas också av strejken. Rosk'n roll meddelar att de försökt göra en del av tömningarna som planerats till onsdag och torsdag redan under tisdagen. De kärl de inte tömt på torsdag töms istället från och med fredag.

En del av tömningarna som planerats in till fredag kan också skjutas upp och det är möjligt att alla tömningar inte görs det här veckan. De kunder som påverkas av strejken meddelas per sms.

Här är en lista på de arbetsplatser som berörs av strejken (på finska).

I Västnyland är det:

Hangö

Forcit

Helkama Bica

Helkama Velox

ViskoTeepak

Lojo

Metsä Wood – Lohjan Kertotehdas

Quant Finland – Nordkalk Lojo

Quant Finland – Service Center Lohja

Metro-pikatukku

Tiina Roine, kommunikationsansvarig vid Nordkalk, skriver ändå till Yle Västnyland att Tytyrigruvans produktion inte berörs av strejken.