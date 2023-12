Då Julia Häger mådde dåligt och helst ville glömma skidåkningen var det omöjligt: ”Man kan ju inte säga till sin sambo att han ska sluta vara skidåkare”

Fördelarna är många då man lever ihop med någon som håller på med samma sport, men då Julia Häger i fjol var långtidsskadad och sambon Isac Holmström tränade och tävlade för fullt var det tufft.

De är på många sätt varandras motsatser. Livliga Julia Häger som gillar fart och fläkt och vars humör går att läsa av på långt håll. Och ”maskinen” Isac Holmström, vars känslolinje enligt honom själv ligger på samma stadiga nivå oberoende om han är glad eller ledsen.

Och där Häger känner sig mer hemma på kortare, snabbare sträckor, föredrar Holmström att parstaka på. Länge.

I vinter hoppas bägge komma upp på en ny nivå inom sina respektive grenar.

Tvåfaldiga FM-medaljören Häger hoppas på fler tävlingar utomlands, medan Holmström vill ta ett steg närmare den absoluta toppen på proffstouren i långlopp.

Bildtext Julia Häger på väg mot FM-silver på tio kilometer klassiskt år 2022. Bild: Tomi Mäkipää / All Over Press längdskidåkning,Julia Häger

Österbottningen Julia och ålänningen Isac råkade träffas då bägge var uppe i Lappland och skidade våren 2021 och sedan dess har skidåkarparet hållit ihop.

– Det som jag är dålig på kan Isac hjälpa mig med. Och jag kan hjälpa honom med det som han är sämre på. Och så får man ju uppleva väldigt mycket tillsammans, säger Häger.

– Vi vet vad det innebär att idrotta. Det är viktigt med mat och viktigt med vila. Och ibland kan man vara trött och irriterad, konstaterar Holmström.

Fördelarna är många, men då Hägers förra säsong spolierades av en stressfraktur i foten, var det tufft. Plötsligt saknade hon ett sammanhang och förstod vad det kan göra med en person. Hon mådde inte alls bra.

– När jag tänker på det så är det lite svart nästan, säger Häger fundersamt.

– Jag såg att det tog väldigt hårt på henne, det var ingen rolig situation, minns Holmström.

Se Sportliv om skidåkarparet Julia Häger och Isac Holmström på Arenan:

10 min Skidåkarparet Julia Häger och Isac Holmström - glädjen och våndan över att brinna för samma gren - Spela upp på Arenan

”Gäller att hålla sig ovan vattenytan”

I mitten av november har Julia Häger och Isac Holmström hyrt en stuga i Äkäslompolo. För IF Minken-åkaren Julia är det veckan mellan två tävlingar, medan Isac är på träningsläger med långloppsteamet Team Edux.

Efter morgonens intervallträning och en egenhändigt kockad måltid, sitter de vid varsin dator och jobbar.

Bildtext Häger föredrar vegetarisk mat så det blir linsgryta med kokt ris till lunch. Bild: Marianne Nyman / Yle Julia Häger,längdskidåkare,längdskidåkning,Äkäslompolo, Kolari,elitidrottare

– Om du är bland de allra bästa i Ski Classics kan du göra pengar på det. För gemene man så är det väl egentligen att hålla sig ovanför vattenytan. Gör man plus minus noll-resultat på sin satsning så har man gjort det väldigt bra, konstaterar Isac.

För att ha råd att satsa på skidåkningen har bägge ett deltidsjobb. Isac, som studerat till byggnadsingenjör vid Aalto universitetet i Esbo, jobbar nu som projektingenjör i Österbotten.

Julia, som studerat till logoped vid Umeå universitet, jobbar sedan i våras som talterapeut och kör runt till skolor och dagisar och har talterapi. Då hon jobbar på distans håller hon främst kontakt med barnens föräldrar och stöder dem.

– Jag tänker att det på sätt och vis är en win-win-situation eftersom det är ganska stor brist på talterapeuter. Jag känner att jag kan göra något bra samtidigt som jag har min egen idrottskarriär.

Bildtext Isac och Julia fick njuta av perfekt skidväder under sin träningsvecka i Äkäslompolo. Bild: Marianne Nyman / Yle Julia Häger,längdskidåkning,längdskidåkare,Äkäslompolo, Kolari

Ett jobb är ett måste om man inte tillhör landslaget och tack vare det kan få ekonomiskt stöd. Med sponsorpengar kommer man inte långt.

Då Julia inför förra säsongen valde att satsa fullt på skidåkningen gjorde hon sitt yttersta för att hitta nya sponsorer.

– Jag ringde och mejlade till en massa olika företag, men fick oftast till svar att de vill satsa på juniorer. Så det var lättare för mig att börja jobba än att hitta sponsorer.

Isac är lite förlägen över att det varit betydligt lättare för honom än för Julia att hitta sponsorer. Han tror det är enklare på Åland än på fastlandet.

– Det är väl den familjära stämningen och att folk vill hjälpas åt. Folk tänker att det är lite häftigt med en skärgårdsbo som åker skidor. Någonting annat än fotbollen som är med överallt.

Kan man skida på Åland?

Hur kom det då sig att den Brändöbördiga skärgårdsbon blev skidåkare? Den frågan får Isac Holmström ofta svara på.

Och visst var det som fotbollsspelare han började. Men var det en snörik vinter gav han sig ut i spåren med sin pappa, som var en ivrig Vasaloppsåkare. Och då pappa tävlade satt Isac hemma och följde med loppet på tv.

Då han småningom flyttade till Helsingfors för att studera blev det mindre fotboll. Då det råkade vara ett bra snöår, började han skida istället.

Bildtext –Jag var lite lat med att lägga fäste under skidorna så det blev mycket stakning, säger Holmström som förklaring till varför det blev långlopp för honom. Bild: Marianne Nyman / Yle längdskidåkning,längdskidåkare,Äkäslompolo, Kolari,elitidrottare

Samma vinter åkte han sitt första Finlandialopp, överträffade sig själv och slutade tia. På den vägen är han.

I och med att han börjat åka skidor på allvar först som vuxen känner 28-åringen hela tiden att han ligger efter.

– Det finns så mycket jag kan förbättra och det ger ju också ett stort driv att fortsätta satsa, träna hårt och nå toppen.

”Det är lite klyschigt att säga så, men jag lärde mig mycket”

27-åriga Julia Hägers skidkarriär började redan som barn i en knattegrupp hemma i Nykarleby. Efter högstadiet gick hon på idrottsgymnasiet i Vörå och bestämde sig för att sikta på en elitkarriär som skidåkare.

Hösten 2016 bar det av till Umeå för en kombination av universitetsstudier och skidåkning. Andra året i Sverige kom kraschen.

Ambitiösa Julia hade studerat för mycket, tränat för mycket och som den utåtriktade person hon är ständigt varit i farten. Hon gick in i väggen.

– Det är tyvärr många som har upplevt det här. Det är lite klyschigt att säga så, men jag lärde mig mycket av det. Jag blev klokare och tänkte att nu ska jag göra om och göra rätt.

Sen var det bara att börja bygga upp sig själv och småningom tog Julia Häger sig tillbaka.

I FM i fristilssprint på hemmaplan i Vörå i februari 2020 gick en dröm i uppfyllelse. Julia vann FM-silver och följde upp det två år senare med ett silver på tio kilometer klassiskt.

Bildtext Julia Hägers silver i Vörå var den första FM-medaljen för en FSS-dam på 25 år. Bild: All Over Press / Marko Tuominiemi Julia Häger,Anne Kyllönen,Jasmi Joensuu

Då säsongen 2022-2023 körde igång hade hon blivit färdig med sina studier och bestämt sig för att satsa fullt på skidåkningen. Redan i säsongens första tävling började det göra ont i ena foten.

Bildtext Det som såg ut som en begynnande stressfraktur som skulle bli bra på en månad kom istället att utvecklas till ett nattsvart halvår. Bild: Marianne Nyman / Yle Julia Häger,längdskidåkning,längdskidåkare,Äkäslompolo, Kolari,elitidrottare

– Jag hade inga studier, inget jobb och om man då är tillsammans med en som håller på och tränar dag ut och dag in, då är det tufft.

– Man kan ju inte säga att han ska sluta vara skidåkare, säger Häger med ett skratt då hon är hel och frisk igen och den nya säsongen kommit igång.

Långlopp en lagsport

Trots att skidåkningen är en individuell idrott tävlar långloppsåkarna för ett lag, vilket tilltalar före detta fotbollsspelaren Holmström.

– Jag skulle inte klara mig alls lika bra utan teamet. Från kompisar som vill träna och bolla idéer med mig, till servicemän som vallar och hjälper till och ger drickalangning. Det skulle inte gå att fara på en tävling ensam utan alla runt omkring.

Under sin första säsong i Ski Classics representerade Holmström Jakobstadsbaserade Team Mäenpää, därefter följde tre säsonger i tjeckiska Vltava Fund Ski Team, och nu gör han sin andra säsong i österbottniska Team Edux.

Bildtext Isac Holmström kör ett tufft intervallpass i ”Isomettän nousu” i Äkäslompolo tillsammans med lagkamraten Olli Tyrväinen. Bild: Marianne Nyman / Yle längdskidåkning,längdskidåkare,Äkäslompolo, Kolari,elitidrottare

– Vi kör kring 9–10 tävlingar och det är helt klart Vasaloppet som är vårt huvudmål. Det är de längre sträckorna som tilltalar oss mest och där vill vi åka riktigt bra.

De två senaste åren har Isac Holmström varit bästa finländare i Vasaloppet. År 2022 slutade han 34:a, medan han i år fick nöja sig med en 55:e plats, efter att han fick staven knäckt av en norrman mitt under loppet i det som på Åland gått under namnet Stavskandalen.

Med ingenjörens sinnelag är Holmström en åkare som både gillar och vill behärska hela processen. Allt från att valla och testa skidor till var teamet ska ha sina drickastationer, under vilket parti under loppet det ska göra ont, var det ska gå lättare och var man ska lägga in rycket.

– Så försöker man göra upp en plan och så utför man den. Ibland går det bra. Ibland går det dåligt, säger Holmström.

Sedan Häger träffade Holmström har hon också gett långloppen en chans.

– Det var roligt med utmaningen att ta sig från punkt A till punkt B, men jag fastnade liksom inte riktigt. Jag tycker ju om när det går lite snabbare, så just nu tycker jag traditionellt är mycket roligare.

Bildtext Holmström och Tyrväinen parstakar upp för Isometsäs stigning, medan Häger kör diagonalt. Bild: Marianne Nyman / Yle längdskidåkning,längdskidåkare,Äkäslompolo, Kolari,elitidrottare,Julia Häger

Häger hoppas på fler tävlingar utomlands

Efter att ha missat nästan hela förra säsongen är Julia Hägers mål i dag inte lika konkreta som tidigare. Nu handlar det om att höja hela nivån.

I november fick hon åka i världscupöppningen i Ruka.

– Jag har aldrig tidigare lyckats prestera så bra i så många lopp i november, så jag är väldigt nöjd med början av den här säsongen, säger Häger.

Redan i Ruka fick hon ändå känningar i kroppen som visade sig bero på en coronainfektion som det tog tid att repa sig från.

– Jag förväntar mig att formen höjs stadigt efter årsskiftet och hoppas kunna prestera så bra i Skandinaviska Cupen och FM att jag får chansen i flera världscuptävlingar i vinter.

Bildtext Julia lägger fäste på skidorna inför morgondagens klassiska skidpass. Bild: Marianne Nyman / Yle Julia Häger,längdskidåkning,längdskidåkare,Äkäslompolo, Kolari,elitidrottare

För Holmströms del har Ski Classics-säsongen kört igång med tävlingar i Österrike och Italien. De längsta loppen hittills har varit 35 kilometer.

– För mig som satsar på de ”riktiga” långloppen, har de första helgerna mest handlat om att komma igång och hitta tävlingskänsla, säger Holmström.

Roligast hittills i vinter har varit att hela laget lyckades så bra i den första tävlingen i Österrike, där Team Edux var bästa finländska team och tolva totalt.

Nästa tävling på proffstouren går i Italien i mitten av januari och där är distansen 62 kilometer.

Tränar tillsammans för att få umgås

Enligt Häger och Holmström är det inte så vanligt att skidåkarpar tränar tillsammans, men för dem fungerar det utmärkt, berättar Holmström.

– Vi har så hektisk vardag med jobb och idrott och allt möjligt, så för att få umgås med varandra så passar vi på att träna tillsammans.

Bildtext Det går bra att skida tillsammans också då den ena parstakar och den andra åker fristil. Bild: Marianne Nyman / Yle Julia Häger,längdskidåkning,längdskidåkare,Äkäslompolo, Kolari,elitidrottare

– Om jag har ett lite längre träningspass far jag ut lite tidigare än Julia och plockar upp henne senare. Eller så börjar vi tillsammans och hon hoppar av lite tidigare. Om sommaren kan vi ha olika motstånd på våra rullskidor.

Efter att ha sällskapat i närmare tre år och bott ihop ungefär lika länge, känner de numera i Vasa bosatta skidåkarna varandra väl. Och uppskattar sina olikheter.

– Julia känner väl kanske mera saker, vilket är jättekul. Lyckas hon, så är det ståhej, säger den mer återhållsamma Holmström med ett skratt.

Samtidigt passar Häger på att ge sin sambo lite mentala tips.

– Han är lugnet för mig och jag kan kanske få igång honom lite. Att han får lite fananamma.