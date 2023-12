Vi listar årets 10 bästa filmer – vilken var din favoritfilm?

2023 var året då filmerna blev längre, stjärnorna strejkade och begreppet Barbenheimer föddes. Ett år då superhjältarna förlorade terräng medan finsk film vann ny mark. Här listar vi ”the best of the best”.

Efter flera skakiga år har biograferna äntligen fått välkomna publiken tillbaka. Ännu har den inte strömmat till i riktigt lika stor skara som innan pandemin, men visst finns det filmer som blivit regelrätta publiksuccéer.

När det gäller antal tittare var Barbie årets mest framgångsrika med närmare 680 000 åskådare. Och glädjande nog har hela fyra inhemska filmer kvalat in bland de tio mest sedda – med Aki Kaurismäkis Höstlöv som faller i ledningen.

Frågan är om dessa tittarhittar kvalat in på vår egen tio i topplista... där vi på plats tio hittar:

10. Oppenheimer

Christopher Nolans Oppenheimer blåste in i filmvärlden med angelägna frågor om skuld och ansvar. Det här i form av ett visuellt tilltalande paket levererat av skickliga skådespelare. En blandning av moralisk mardröm och klarsynt historielektion.

Bildtext Bomber och granater! Det är smärtsamt för J. Robert Oppenheimer (Cillian Murphy) att inse att uppfinningen han brunnit för släcker liv. Bild: Universal Pictures / BACKGRID filmer,filmindustri,Cillian Murphy,Oppenheimer

9. Villi Leikki / Den vilda leken

Lagom till höststormarna presenterade den i Finland bosatta tyska regissören Jonas Rothlaender en erotiskt laddad, mångbottnad och välspelad film om maktstrukturer i en parrelation. Istället för klassiskt ”sommarsex i skärgården” fick vi ett uppfriskande språkdopp i ett hav av bdsm.

Bildtext Hårda bud. Finska Saara (Saara Kotkaniemi) och Robert (Nicola Perot) har ett hett förhållande – vars maktdynamik inte är någon barnlek. Bild: Julia M. Müller Saara Kotkaniemi,Jonas Rothlaender,erotik,filmer,Bondage (Bdsm),skärgård

8. Tár

När Cate Blanchett höjer taktpinnen i Todd Fields Tár sitter man som trollbunden. Det här är en film om makt och manipulation, en skildring av en kvinna som är genialisk på ett intellektuellt plan och bestialisk när det gäller emotionell hänsynslöshet.

Bildtext Ta skydd! Stjärndirigenten Lydia (Cate Blanchett) är van vid att höja taktpinnen och vägrar finna sig i att inte alla vill dansa efter hennes pipa. Bild: Focus Features Cate Blanchett,Todd Field,dirigenter,filmrecensioner,Nina Hoss

7. Sisu

En finsk version av Rambo dränkt i en stor dos humor. Jalmari Helander lyckades med Sisu överraska den internationella actionvärlden och skapa en publiksuccé även utanför Finlands gränser.

Bildtext Suo, kuokka ja Aatami (Jorma Tommila). Actionspektaklet SISU slog världen med häpnad. Bild: Antti Rastivo Jalmari Helander,Jorma Tommila,andra världskriget,actionfilmer,Sisu

6. Aftersun

En pappa och hans 11-åriga dotter på solsemester blir en vacker och samtidigt gåtfull film om minnen, psykisk ohälsa och en far-dotter-relation. Aftersun är en film som lämnar utrymme för åskådarens egna tolkningar.

Bildtext Rörande resa. Paul Mescal och Frankie Corio är hjärtskärande skickliga i Charlotte Wells finstämda Aftersun. Bild: Sarah Makharine Aftersun,Charlotte Wells,Paul Mescal,Frankie Corio,filmer,filmkonst,Celia Rowlson-Hall

5. Je’vida

Efter svenska Sameblod (2016) fick vi Katja Gauriloffs finska Je’vida – den första fiktiva filmen gjord på skoltsamiska. Någonsin. En visuell dröm som knyter ihop en räcka svartvita bilder till ett smärtsamt vackert konstverk.

Bildtext Inte utan min historia. Unga Agafia Niemenmaa spelar huvudrollen i den första fiktionsfilmen gjord på skoltsamiska. Bild: Iikka Jaakola / Oktober Oy skoltsamiska,skolts (Skolt Saami People),filmer,filmkonst,Film i Finland,Katja Gauriloff

4. The Banshees of Inisherin

En man slutar prata med sin bästa vän och sätter igång ett långt och krångligt men också otroligt gripande händelseförlopp. The Banshees of Inisherin ger en mångfasetterad bild av människans eviga kamp med sig själv – och sin nästa.

Bildtext Nio blev noll. Colin Farrell spelar huvudrollen i filmen som Oscarnominerades i hela nio kategorier – utan att vinna i en enda. Men det hindrar den inte från att vara en pärla. Bild: 20th Century Studios The Banshees of Inisherin,Colin Farrell,Martin McDonagh,Irland,filmrecensioner

3. Viften / Empire

Den danska filmen Viften borde egentligen inte finnas på vår lista eftersom den inte gick på bio i Finland. Men eftersom vi anser att den här stiliserade studien i det danska kolonialväldets historia borde ha fått plats på biorepertoaren så nämner vi den ändå.

Bildtext Färgstark vinnare. Frederikke Aspöcks Viften vann Nordiska rådets filmpris 2023 med en historia som gör upp med historieskrivningen. Bild: Linda Wassberg kolonialism,Danmark,Linda Wassberg,Viften,Frederikke Aspöck

2. Barbie

Vare sig man haft en Barbie, hatat Barbie eller önskat att man var som Barbie så har Greta Gerwigs Barbie något att ge. En rosafärgad karatespark laddad med girl power.

Bildtext Vill ni se en vinnare – se på mig! Inte nog med att Margot Robbie spelar huvudrollen i årets största filmsnackis – i egenskap av filmens producent kan hon le hela vägen till banken. Bild: ©Warner Bros/Courtesy Everett Collection/All Over Press Margot Robbie,Barbie

1. Kuolleet lehdet / Höstlöv som faller

Årets obestridliga etta är Aki Kaurismäkis Höstlöv som faller. En film som levde upp till alla förväntningar. Visa oss det hjärta som inte tar ett glädjeskutt inför mötet mellan Alma Pöystis butiksbiträde och Jussi Vatanens fabriksarbetare och vi rekommenderar omedelbar vila.

Bildtext Dinner for two. Jussi Vatanen och Alma Pöysti lyser i Aki Kaurismäkis höstliga framgångssaga. Bild: Malla Hukkanen Dead Leaves,Aki Kaurismäki,Jussi Vatanen,Alma Pöysti,filmrecensioner

Titta framåt, men glöm inte att rösta på det som varit!

Till sist vill vi ännu tipsa om några filmer att hålla ett öga på nästa år. Den 5 januari kommer Taika Waititis nya film Next goal wins och 12 januari Yorgos Lanthimos mycket speciella Poor Things med Emma Stone i huvudrollen.

En ny version av Stormskärs Maja har biopremiär 19 januari. Och de mycket omtalade Past Lives och The Zone of Interest går upp på bio den 26 januari.

Och som avslutning en nygammal goding som nyligen haft nypremiär - Yazujiró Ozus sjuttio år gamla Tokyo Story.

En film som visar varför sanna klassiker är tidlösa. Historien om paret som reser från landsbygden för att träffa sina vuxna storstadsbarn är hisnande fin. Emotionellt subtil, visuellt tydlig. Och i regi av en regissör Aki Kaurismäki aldrig glömmer att hylla.

Nu återstå endast en viktig fråga – vilken var din favorit i årets bioskörd? Gå gärna in och svara i kommentarsfältet!