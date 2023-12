Julgranen kan få dig att nysa – ett mysterium vad det beror på

Självrisken för receptbelagda läkemedel stiger med drygt 30 euro.

Under nästa år är självrisken 626,94 euro, jämfört med 592,16 euro per år som det varit under de senaste två åren.

Efter att självrisken uppfyllts betalar man endast 2,50 euro varje gång man köper ett receptbelagt läkemedel.

Det finns också en initialsjälvrisk på 50 euro.

Man betalar alltså sina läkemedel i sin helhet upp till 50 euro, efter det betalar FPA en del av kostnaderna.

Källor: STT, Finlands Apotekareförbund, FPA