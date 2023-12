Alma Pöysti om Golden Globe-nomineringen: ”Skulle vara lite dumt att tacka nej till ett sådant äventyr”

Osannolikt och fantastiskt, säger Alma Pöysti om att hon är nominerad till en Golden Globe för rollen som Ansa i Höstlöv som faller. Hon är glad över att filmen får ett sådant erkännande också utomlands.

Höstlöv som faller, på finska Kuolleet lehdet, har prisats världen över sedan festivalpremiärerna i somras. Bland annat kammade Aki Kaurismäkis film hem Prix du Jury på anrika festivalen i Cannes, och Time dubbade den till årets bästa film.

Förra veckan passerades ytterligare en milstolpe då filmen nappade två nomineringar till Golden Globe-galan.

Tänk att en liten, blyg kärlekshistoria från Finland kan ha ett sånt genomslag i världen Alma Pöysti

Alma Pöysti som spelar en av huvudrollerna i filmen, Ansa, blev historisk då hon nominerades till priset för bästa kvinnliga huvudroll i en musikal eller komedi. Pöysti säger till Svenska Yle att hon tycker det känns osannolikt och fantastiskt.

– Det är mycket, mycket roligt. Tänk att en liten, blyg kärlekshistoria från Finland kan ha ett sånt genomslag i världen, säger Pöysti.

– Man blir ganska ödmjuk. Det är jätteroligt att få en sådan erkänsla. Nån har sett filmen och tyckt att vi har gjort ett bra arbete.

Pöysti spelar mot Jussi Vatanen i årets mest sedda inhemska film Höstlöv som faller.

Ifjol var det Everything Everywhere All at Once-stjärnan Michelle Yeoh som vann priset, och tidigare har till exempel Olivia Colman, Meryl Streep och Reese Witherspoon vunnit priset.

I år är Alma Pöysti nominerad tillsammans med Jennifer Lawrence (No Hard Feelings), Natalie Portman (May December), Fantasia Barrino (Nyversionen av The Colour Purple), Emma Stone (Poor Things) och stjärnan i megahitten Barbie, Margot Robbie.

– Jag beundrar dem, de är fantastiska skådespelare, börjar Pöysti.

– Men jag har svårt att se tävlingselementet i det här. Man kan inte tävla i konst, och inte i skådespeleri heller. Alla de här filmerna är jätteolika sinsemellan så det här med att jämföra kanske är lite onödigt. Men, det är ett helt otroligt sällskap att befinna sig i.

Man kanske inte ska bli så blind av allt som glittrar Alma Pöysti

Kommer du att åka till galan i Los Angeles den 7 januari?

– Nog skulle det väl kanske vara lite dumt att tacka nej till ett sådant äventyr, säger Pöysti och skrattar.

Även om hon nu är nominerad till världens kanske näst största filmpris vill Pöysti inte sia i hur karriären kan påverkas.

– Jag tar bara en dag i sänder och hålla fast i att inte tänka karriär. Det är snarare så att om det kommer fina manuskript och roliga människor emot så är jag öppen för internationella äventyr.

– Men det är inget jag jagar efter på det sättet, att gräset skulle vara grönare nån annanstans. Det handlar alltid om det konstnärliga innehållet, och det kan sen vara i Finland eller Frankrike eller på Grönland eller i USA. Man kanske inte ska bli så blind av allt som glittrar.

I slutet av december har Selma Vilhunens film Fyra små vuxna Finlandspremiär, där bland anat Alma Pöysti och Karlebybördiga Oona Airola (andra från vänster) spelar i huvudrollerna.

Mitt i nomineringsyran fortsätter Pöysti med arbetet. Förutom att hon reser jorden runt för att föra fram Höstlöv som faller är det nya premiärer på gång.

– Den 27 december har Selma Vilhunens film Fyra små vuxna (Neljä pientä aikuista) premiär i Finland, och det är helt superroligt att den nu får möta en finländsk publik, säger Pöysti som spelar Juulia i Vilhunens drama.

Hon har också andra filmprojekt, och intervjun gör vi i en hörspelsstudio i Studiohuset hos Yle i Helsingfors.

– Vi gör en... ja det heter en utvidgad ljudbok, där skådespelare läser dialog och så, berättar Pöysti.

Det är fråga om en experimentell ljudboksversion av Milja Sarkolas kommande roman Min psykiater, med bland annat Pöysti och Martin Bahne.

– Det är jättespännande för jag är en passionerad ljudboksmänniska. Så det är roligt att få vara med och experimentera kring ljudbok som form.