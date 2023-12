”Jag höll mig lugn trots att mannen framför mig välsignat våldtäkten av kvinnor som begravdes levande i sanden” – minister Elisabeth Rehn om att inte backa för det svåra

Många förknippar henne med en lugn röst och ett leende. Men ministern och människorättsrapportören Elisabeth Rehn, 88 år, betonar att det inte ska förväxlas med svaghet. I sitt vinterprat berättar hon om situationer ute i världens krigshärdar som har prägl

Efter sin tid som minister i Finlands regering ägnade Elisabeth Rehn största delen av sin karriär åt människorättsfrågor. Bland annat som människorättsrapportör för FN i Bosnien.

– Fredsarbete kräver att man själv alltid bibehåller lugnet – också i svåra situationer. För mig har det inte alltid varit lätt, att möta ondska och elände. Jag har kokat av ilska, men jag har lärt mig att mota bort känslorna.

– Men med tiden har jag lärt mig att det finns något gott och mänskligt i alla människor.

Elisabeth Rehn vinterpratar om situationer som inspirerat henne att fortsätta jobba för de värderingar som är viktiga för henne.

"Jag krävde att få träffa mannen som hotade mig med döden" – Minister Elisabeth Rehn om att våga möta det svåra 56:55

Efter Bosnienkriget fortsatte uppdragen i flera afrikanska länder. Där träffade hon personer som har varit högst ansvariga för massmord, våldtäkter och barnsoldater.

– I Demokratiska republiken Kongo visste jag att den eleganta, artiga mannen jag talade med hade välsignat våldtäkten av en grupp kvinnor som begravdes levande i sanden.

– Min uppgift var att få underlag för att få honom dömd för brott inför ICC, den internationella brottsmålsdomstolen i Haag.

Bildtext Elisabeth Rehn har bland annat fungerat som specialsändebud för FN:s generalsekreterare Kofi Annan i Bosnien. Bild: Privat, grafik: Yle/Clas Christiansen Elisabeth Rehn,Kofi Annan,Vegas vinterpratare

Som minister fick Rehn uppleva många hotfulla och otrygga situationer. Men hon har aldrig varit rädd för att möta det svåra.

Ett av hoten togs på största allvar av polisen.

– En man hade ringt upp ministeriet och anmält att han tänker döda mig. Polisen hittade honom och han placerades i förvar i Hesperia sjukhus. Jag krävde att omedelbart få träffa honom.

Rehn fick lov att träffa mannen tillsammans med två läkare.

– Vi satt mittemot varandra, såg varandra rakt i ögonen. Jag frågade varför han ville döda mig. Hans svar var att Finlands försvar är så viktigt att en kvinna inte kan vara dess ledare. Det var ett viktigt samtal som stärkte mig i tron att man också ska våga möta det man är rädd för.

– Också i den politiska världen måste man vara ganska orädd för att klara sig. Många förknippar mig med en lugn röst och ett leende. Det ska inte förväxlas med att vara svag.

Bildtext Elisabeth Rehn skrev historia som världens första kvinnliga försvarsminister. Bild: Privat, grafik: Yle/Clas Christiansen Elisabeth Rehn,Vegas vinterpratare,Försvarsminister,Finlands försvarsminister

Rehn kom sent i den politiska världen. Som 44-åring valdes hon in i riksdagen år 1979.

– Föreningslivet ledde mig in i kommunalpolitiken, inte via Svensk Ungdom som så många andra politiker. Jag kom utifrån och det fanns oskrivna regler som jag inte hade förstånd eller lust att följa.

– I riksdagen fanns också en hård sexistisk jargong. Jag hann knappt börja mitt anförande då riksdagsledamot Veikko Vennamo ropade högt i salen att mitt utseende var bättre än talet.

Hela salen brast ut i skratt, men Rehn höll sitt anförande med blossande kinder.

– Det har brunnit i kinderna många gånger sedan dess, men för mig är det viktigt att kvinnor ska vara en självklar del av politiken och den globala fredsrörelsen.

Bildtext I sitt vinterprat berättar Elisabeth Rehn om gången när påven Johannes bjöd henne till Vatikanen för att berätta mer om mänskliga rättigheter. Bild: Privat, grafik: Yle/Clas Christiansen Elisabeth Rehn,påvar,Vegas vinterpratare

I sitt vinterprat berättar Elisabeth Rehn också om sina besök i Gaza, om sin vän Martti Ahtisaari och om gången när hon blev inbjuden till Vatikanen för att samtala om mänskliga rättigheter med Påven.

Vinterpraten hittar du på Arenan och finns att lyssna på i ett år. De sänds också i Yle Vega med start 24.12.2023 strax efter kl. 13, med repris 1-5.1.2024 strax efter kl. 18.

Den musikfria versionen finns på Yle Arenan tills vidare, den kan du ladda ner och lyssna på också utomlands.

Musik

Carola Standertskjöld: Jerusalem

Louis Armstrong: We have all the time in the world

Cornelis Vreeswijk: I natt jag drömde något som

Maynie Sirén med acc. Einar Englund: Plocka vill jag skogsviol

Korsuorkesteri: Kirje isältä

Nat King Cole: Smile

Lasse Mårtensson: Morgondimma

Jag vill ha en egen måne: Ted Gärdestad & Sara Zacharias

Arild Andersen, Frode Alnaes, Stian Carstensen & Arild Ersen: Änglamark