Jasmin Kähärä föll omkull och missade final – Jasmi Joensuu visade formbesked i kvalet: ”Jag hamnade på drift”

1. Johannes H. Klæbo NOR 2.39,28

2. Lucas Chanavat FRA + 0,81

3. Harald Ø. Amundsen NOR + 1,69

4. Haavard S. Taugbøl NOR + 2,55

5. Matz William Jenssen NOR + 3,33

6. Erik Valnes NOR + 15,42

Joni Mäki

31. Lauri Vuorinen

38. Niilo Moilanen

39. Verneri Poikonen

46. Verneri Suhonen

60. Olli Ahonen