16-åriga Minja Korhonen skrev finländsk skidhistoria – knep tredje plats i världscupen i nordisk kombination

HS98 + 5 kilometer, Ramsau

1. Gyda Westvold Hansen NOR 14.41,2

2. Ida Marie Hagen NOR + 42,0

3. Minja Korhonen FIN +1.41,2

4. Nathalie Armbruster GER +2.00,8

5. Lisa Hirner AUT +2.06,1

6. Haruka Kasai JPN +2.06,7

7. Mari Leinan Lund NOR +2.07,3

8. Jenny Nowak GER +2.17,6

9. Marte Leinan Lund NOR +2.20,2

10. Annika Malacinski USA +2.24,1

26. Heta Hirvonen FIN +7.32,9