En asylsökande tog sig över gränsstängslet i Vaalimaa

Börselens pris når i dag sin billigaste nivå sedan den 24 november, då elpriserna låg på minus.

Kring 12 var priset på börsel 1,7 cent per kilowattimme. Sent på kvällen vid klockan 23 förväntas priset sjunka ner till noll.

Elpriserna är i dag betydligt lägre än under de senaste dagarna. I går var det högsta priset på börsel 24,8 cent per kilowattimme och det lägsta lite under 10 cent.

Källa: STT