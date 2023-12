Iivo Niskanen statist i den norska hemmashowen – var inte ens bästa finländare på klassiska milen: ”En dålig dag och ett dåligt lopp”

Herrar 10 km, klassiskt:

1. Johannes H. Klæbo NOR 24.43,1

2. Pål Golberg NOR + 17,7

3. Henrik Dønnestad NOR + 21,1

4. Calle Halfvarsson SWE + 23,0

5. Erik Valnes NOR + 34,4

6. Didrik Tönseth NOR + 36,9

7. Harald Ø. Amundsen NOR + 38,2

8. Ben Ogden USA + 44,2

9. William Poromaa SWE + 54,1

10. Jens Burman SWE + 56,8

13. Markus Vuorela FIN +1.05,2

14. Iivo Niskanen FIN +1.06,0

24. Perttu Hyvärinen FIN +1.15,7

26. Ristomatti Hakola FIN +1.19,6

34. Arsi Ruuskanen FIN +1.29,6

35. Lauri Vuorinen FIN +1.30,2