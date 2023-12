Kritiserade målvakten höll nollan i tungviktsmötet – Onana räddade poäng för United mot Liverpool

Säsongens första masstart i världscupen blev en stor norsk fest. Det blev en trippelseger för Norge och fem av de sex bästa åkarna var norrmän.

Johannes Thingnes Bø var som förväntat bäst. Han avgjorde loppet på sista varvet då han ryckte ifrån Johannes Dale.

Dale var till slut 14,6 sekunder långsammare än Bø. Trean Tarjei Bø gick i mål 21,8 sekunder efter sin lillebror.

Johannes Thignes Bø bommade två skott i tävlingen medan de två övriga toppåkarna klarade sig med en straffrunda vardera.

Ingen finländare deltog i masstarten.

Resultat:

1. Johannes Thingnes Bø NOR 35.00,1 (2)

2. Johannes Dale NOR +14,6 (1)

3. Tarjei Bö NOR +21,8 (1)

4. Martin Ponsiluoma SWE +43,5 (3)

5. Veetle Sjåstad Christiansen NOR +49,8 (3)