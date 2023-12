”Finland är bra på mycket, men sämst på att berätta om det” – Angry birds-entreprenören Peter Vesterbacka vill att Finland ska bli bäst i klassen

I Kristinestad ställer sig stadsstyrelsen positivt till att ta emot utländska gymnasiestuderande.

Styrelsen diskuterade frågan på sitt möte på måndag kväll och beslöt att staden kan välkomna högst 20 utländska studerande nästa läsår; tio på den svenska sidan och tio på den finska.

Det handlar om ett projekt som startats av Angry Birds-grundaren Peter Vesterbacka. Vesterbacka var också på plats under mötet i Kristinestad under kvällen och presenterade idén med projektet, som går under namnet Finest Future. Styrelseordförande Patrick Ragnäs (SFP) uppger att de förtroendevalda fick ett gott intryck av projektet.

Tanken med projektet är att utländska studerande kommer till Finland och studerar på gymnasienivå, små gymnasier överlever och på sikt kan även bristen på arbetskraft lindras.

– Det här är ett viktigt projekt, inte bara för skolorna utan för staden Kristinestad och för hela landet, säger Ragnäs.